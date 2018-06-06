Чичерина назвала ФИФА футболобандеровцами

Международная федерация футбола (ФИФА) отказала Юлии Чичериной в выступлении на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону во время чемпионата мира по футболу. Об этом певица сообщила в социальных сетях 6 июня.

Она отметила, что получила письмо на английском языке от «доброй женщины с украинской фамилией». Скриншот документа Чичерина разместила на своей странице.

«Слава Богу, футболобандеровцы запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии», — прокомментировала она.

В прикрепленном скриншоте письма говорится, что ФИФА озабочено репутационными рисками из-за выступления, которое певица хотела посвятить темам войны.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Санкт-Петербург примет 7 матчей турнира, включая полуфинал и матч за 3-е место.