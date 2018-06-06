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06.06.2018 23:24

Власти Киева обвинили «Нафтогаз» в терроризме

Городской парламент Киева пообещал пойти на жесткие меры в отношении компании «Нафтогаз Украины», если та не возобновит снабжение столицы горячей водой. Об этом говорится в заявлении на официальном портале столицы Украины, размещенном 6 июня.

«Если до 1 августа между НАК "Нафтогаз Украины" и коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" не будет заключено соглашение на поставку газа, часть домов столицы может остаться без электроэнергии. Кроме того, под угрозой срыва отопительный сезон в Киеве. Пока без теплой воды остались больницы, детские сады, пансионаты для пожилых людей, интернаты», — сказал заместитель мэра украинской столицы Владимир Прокопов.

«"Нафтогаз" занял позицию террориста. Киевский городской совет готов к радикальным действиям, если до следующей недели компания не возобновит горячее водоснабжение — штаб-квартира компании также находится в Киеве, если надо, будем ночевать под "Нафтогазом". Если придется, отключим им коммуникации», — добавил он.

7 мая стало известно, что Украина начала закупать газ по рекордно высокой цене — 309,9 доллара за одну тысячу кубических метров. При этом в марте 2018 года средняя стоимость импортируемого на Украину газа составляла 275 долларов. Таким образом, за месяц она выросла почти на 13 процентов.


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05.06.2018 18:20
«Современная защита» обанкротила 2000-го человека в России
31 мая 2018 компания «Современная защита» преодолела рубеж в 2000 клиентов – частных лиц, успешно признанных банкротами за время существования института банкротства граждан.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2018 15:14
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования ВЭБа
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования, запускаемой Внешэкономбанком. Двустороннее соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума
ПАО «Группа ЛСР»
04.06.2018 16:48
Старт продаж квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»
«Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в доме №15 в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Предложение в проекте увеличилось на 161 квартиру площадью от 33 до 110 кв. м, от одной до четырех комнат. Стоимость квадратного метра начинается от 82 тыс. рублей.
«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00
О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ
18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
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01.06.2018 12:00
Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas
1 июня 2018 года Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas по маршруту Москва — Буэнос-Айрес в рамках соглашения код-шеринг.
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31.05.2018 15:40
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Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
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ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк» аккредитовали жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.05.2018 12:18
Банк «Санкт-Петербург» в I квартале увеличил чистую прибыль на четверть
В январе-марте банк «Санкт-Петербург» заработал 1,8 млрд рублей. Банк увеличил чистую прибыль на 25% к I кварталу 2017 года, улучшив качество кредитного портфеля и сократив стоимость риска до рекордно низкого уровня
ГК «ЦДС»
29.05.2018 12:02
Группа ЦДС заключила соглашение со стратегическим партнером на ПМЭФ
Группа ЦДС заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве со Сбербанком. Документ подписали старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев в рамках Петербургского международного экономического форума
«Платформа ОФД»
28.05.2018 11:30
Купили кассу и подключили ОФД – получите налоговый вычет
До 1 июля на новый порядок использования кассовой техники перейдут предприниматели на ПСН (патентная система налогообложения) и ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Малому бизнесу часто тяжело даются непредвиденные траты, но в этот раз сложности компенсирует налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей
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