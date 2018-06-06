Игрок сборной Англии не пригласил семью в Петербург из-за расизма

Из-за возможных оскорблений на почве расизма семья защитника лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуза не приедет в Россию на чемпионат мира по футболу.

Об этом 6 июня пишет «Спорт экспресс».

«Я не беспокоюсь за себя, но я сказал моей семье, что не хочу, чтобы они приезжали туда из-за расизма и того, что еще может там произойти. Я не хочу беспокоиться за безопасность моей семьи в то время, когда стараюсь подготовиться к играм», — цитирует издание спортсмена.

Ранее сообщалось, что в течение мундиаля личный охранник будет сопровождать как минимум одного из игроков сборной Англии. Также британские футболисты потребовали возвести забор высотой шесть метров вокруг своей тренировочной базы в Зеленогорске под Петербургом.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Санкт-Петербург примет 7 матчей турнира, включая полуфинал и матч за 3-е место.