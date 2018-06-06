На Невском полиция задержала пикетчика Сенцова
Полиция заинтересовалась активистом, проводившим 6 июня на Невском проспекте одиночный пикет в поддержку осуждённого украинского режиссёра Олега Сенцова.
Как рассказал «Фонтанке» правозащитник Динар Идрисов, полицейские проверили паспорт у пикетчика Василия Сурикова и там не оказалось регистрации. Это стало поводом для задержания. Сурикова доставили в 78-й отдел полиции, где на него составили протокол по статье 19.15.1 КоАП РФ (Проживание гражданина РФ по месту пребывания без регистрации). Затем активиста отпустили. Материалы дела направят в мировой суд. Санкции статьи предусматривают штраф от трёх до пяти тысяч рублей.
1 июня в Петербурге на акции в поддержку Сенцова задержали троих активистов, двоих вечером отпустили. Всеволоду Нелаеву предъявили обвинение, но за другую акцию — первомайское шествие с флагами. Суд назначил ему 10 суток ареста.
Справка:
В 2015 году режиссер Олег Сенцов получил 20 лет в колонии строгого режима по приговору Северо-Кавказского окружного военного суда. Ему вменили создание террористического сообщества, совершение двух терактов в Крыму и подготовку ещё к двум, а также незаконный оборот оружия и взрывчатки. В марте 2016 года режиссера этапировали в колонию. Верховный суд сначала оставил приговор без изменений, а в июне 2016 года отказался его пересматривать. В сентябре 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко назначил Сенцову государственную стипендию как выдающемуся деятелю культуры и искусства.