На Невском полиция задержала пикетчика Сенцова

Полиция заинтересовалась активистом, проводившим 6 июня на Невском проспекте одиночный пикет в поддержку осуждённого украинского режиссёра Олега Сенцова.

Как рассказал «Фонтанке» правозащитник Динар Идрисов, полицейские проверили паспорт у пикетчика Василия Сурикова и там не оказалось регистрации. Это стало поводом для задержания. Сурикова доставили в 78-й отдел полиции, где на него составили протокол по статье 19.15.1 КоАП РФ (Проживание гражданина РФ по месту пребывания без регистрации). Затем активиста отпустили. Материалы дела направят в мировой суд. Санкции статьи предусматривают штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

1 июня в Петербурге на акции в поддержку Сенцова задержали троих активистов, двоих вечером отпустили. Всеволоду Нелаеву предъявили обвинение, но за другую акцию — первомайское шествие с флагами. Суд назначил ему 10 суток ареста.