Редакторы CNN не смогли написать слово "Россия"

Американский телеканал CNN допустил ошибку в написании слова "Россия" во время прямой трансляции. На это обратил внимание телеканал RT на своей странице в Twitter.

Во время прямого эфира на мультимедийном экране за спиной телеведущего должно было появиться название страны на русском языке, а затем на английском.

Но что-то пошло не так. Редакция CNN не справилась с кириллицей и вставила в имя собственное букву U, в результате чего вместо "России" получилась "РUССИЯ".