Извержение вулкана Фуэго: количество жертв возросло до 82

Количество погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 82 человек. Об этом сообщает EFE 6 июня. Ранее сообщалось о 69 погибших.

В нескольких городах страны объявлен «красный» уровень тревоги из-за извержения. Также СМИ сообщили, что число пострадавших при извержении Фуэго составляет 296 человек.

По данным властей, почти 200 человек пропали без вести после извержения вулкана, которое случилось в ночь на 4 июня.