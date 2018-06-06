Канцлер ФРГ: Возвращение России в G8 невозможно

Возможности для присоединения России к формату G7 сейчас нет, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время "правительственного часа" в бундестаге 6 июня.

По ее словам, Москва нарушает нормы международного права, в то время как другие члены "Большой семерки" стараются их соблюдать.

"Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным", — цитирует канцлера Bild.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъекта федерации и города федерального значения 18 марта 2014 года после проведения референдума, в результате которого более 90 процентов жителей этих территорий поддержали такое решение.