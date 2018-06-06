Соцсети рассказали, как человек избежал смерти в заваленной мусором «Гранте»

Подробности утренней аварии на автодороге «Сортавала» (Новоприозерское шоссе) рассказывает в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербурга» «ВКонтакте» очевидица.

Напомним, 6 июня в 8:20 на 10-м километре трассы, у поворота на Скотное, у мусоровоза «КамАЗ» опрокинулся прицеп прямо на «Ладу Грунту». На неё воздействовали и жёсткие борта прицепа, и куча мусора. Очевидцы якобы разглядели в легковушке трупы, но позже «Фонтанка» выяснила, что никто не пострадал.

Не пострадали чудом, уверена очевидица. Даже сотрудники экстренных служб были удивлены, что оба мужчины, ехавшие в «Ладе», в порядке. Говорят, был ещё один человек, который мог попасть в эту аварию. Он отказался от поездки на «Ладе», а ведь если поехал бы, то, наверное, на заднем сидении, предполагают в группе.

А вот водитель грузовика просто-напросто уехал, рассказывает свидетельница. «Я вышла из машины в момент аварии к ним, а ещё один очевидец поехал догонять уезжающий грузовик, тот даже не остановился! – возмущается женщина. – Его удалось становить. Водитель на слова «Ты чуть не убил двух человек» сказал в нецензурной форме, что ему все равно, и уехал дальше. Через 10 минут приехал хозяин, который «всё решит, и «Лада» ещё виновной будет».

Однако на это ему рассчитывать не стоит, отмечает очевидица. По её словам, сотрудники ГИБДД внимательно отнеслись к этому происшествию и грамотно его оформили.

Напомним, сегодня в Петербурге и его окрестностях произошло шесть аварий, в результате которых транспортные средства переворачивались. Шесть «перевёртышей» для одного дня – это исключительно много. Более того, два человека в этих «перевёртышах» погибли: 23-летний парень в легковушке утром между Зеленогорском и Приморском и 72-летний тракторист днём на Мурманском шоссе.