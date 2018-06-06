Сенцов попросил находящихся на свободе не голодать в его поддержку
Осужденный в России по делу о терроризме Олег Сенцов попросил не устраивать голодовки в его поддержку. Об этом в фэйсбуке сообщил адвокат украинского режиссёра Дмитрий Динзе 6 июня.
«Олег Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку. Это неправильно, так у них много других возможностей влиять на ситуацию с украинскими политзаключёнными. А у Олега, как заключенного, только одна возможность влиять на ситуацию, и это голодовка», — написал он. 14 мая осужденный на 20 лет режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Сейчас он находится в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги.
1 июня в Петербурге на акции в поддержку Сенцова задержали троих активистов, двоих вечером отпустили. Всеволоду Нелаеву предъявили обвинение, но за другую акцию — первомайское шествие с флагами. Суд назначил ему 10 суток ареста.
3 июня арестованная на 15 суток петербургская активистка Мария Кожеватова объявила голодовку.
Справка:
В 2015 году режиссер Олег Сенцов получил 20 лет в колонии строгого режима по приговору Северо-Кавказского окружного военного суда. Ему вменили создание террористического сообщества, совершение двух терактов в Крыму и подготовку ещё к двум, а также незаконный оборот оружия и взрывчатки. В марте 2016 года режиссера этапировали в колонию. Верховный суд сначала оставил приговор без изменений, а в июне 2016 года отказался его пересматривать. В сентябре 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко назначил Сенцову государственную стипендию как выдающемуся деятелю культуры и искусства.