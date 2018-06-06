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06.06.2018 21:45

Глава ФИФА: РФ на 100 процентов готова к мундиалю

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о готовности России к чемпионату мира-2018.

- Я очень жду этих матчей: хочется скорее увидеть мяч в игре, увидеть эмоции болельщиков – ведь это лучшее зрелище на Земле! – приводит пресс-служба ФИФА слова Инфантино. – Думаю, что сейчас, за неделю до начала турнира, мы можем с уверенностью сказать: Россия на 100 процентов готова к его проведению. Весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано. Нас всех ждут незабываемые впечатления.

Турнир стартует 14 июня и продлится до 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах России. Петербург примет 7 матчей чемпионата.


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