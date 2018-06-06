ДТП на КАД, созданное лосем, попало на видео

Лось перебегал КАД сегодня, 6 июня, около 17:40, и спровоцировал ДТП на внешнем кольце перед съездом на проспект Культуры, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По их словам, он слегка задел одну машину, но под колеса не попал и ускакал в сторону Мурино. Два водителя в левых рядах резко тормознули, и человек за рулем черного автомобиля, ехавший следом за белым, не успел среагировать.

Видео: YouTube/Мегаполис

В комментариях пишут, что у лося разбита морда и стерт правый бок. Люди в машинах, судя по всему, серьезных травм не получили.

Сейчас у лосей начался сезон миграции, они передвигаются на летние пастбища. В мае сохатого видели на Муринско дороге. Столкновения с ними чаще случаются в сумерках. Если животное сбито в зоне знака 1.27 «Осторожно, дикие животные», на водителя налагается штраф в размере 40 тысяч рублей за лося, 20 тысяч рублей за косулю, 15 тысяч рублей за кабана.

«Фонтанка» писала и о совсем странных авариях с участием лосей. Так, один из них уронил вертолёт в США, а другой остановил работу метро в Осло.