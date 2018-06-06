МИД РФ приветствует принятие СБ ООН заявления по Украине

МИД России прокомментировал принятие в Совете Безопасности ООН заявления по ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства 6 июня.

«Символично, что это произошло сейчас, когда Россия возглавляет Совет Безопасности. Считаем важным, что Совет указал на необходимость строгого выполнения «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», — говорится в сообщении.

"В свете недавнего ухудшения положения на востоке Украины призыв к разведению сил и выводу тяжелых вооружений со стороны СБ ООН является своевременным и востребованным. Равно как и акцент на тяжелом гуманитарном положении жителей Донбасса, находящихся в социально-экономической блокаде со стороны Киева. В настоящее время Россия является основным источником помощи для находящихся в тяжелейшей ситуации простых людей", – сообщает МИД.

По мнению МИД, данное решение СБ пошлет «важный международный сигнал в адрес Киева с целью побуждения его к исполнению взятых на себя обязательств».

Ранее Совет Безопасности ООН выразил серьезную обеспокоенность ухудшением ситуации в Донбассе. Согласно документу, СБ ООН осуждает нарушения режима прекращения огня в Донбассе, особенно применение тяжелых вооружений, запрещенных минскими договоренностями.

Как отмечается, СБ призвал все стороны выполнять договоренности об отводе сил и выводе тяжелой техники.