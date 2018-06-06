Эстония на пути к «коммунизму»: общественный транспорт делают бесплатным

С 1 июля 2018 года весь общественный транспорт в Эстонии становится бесплатным для граждан этой страны, сообщает портал World Economic Forum.

Впрочем, отдельные округи страны могут самостоятельно решать, участвовать им в этой госпрограмме или нет. На данный момент 15 округов уже объявили о готовности участвовать, таким образом уже с самого начала зона «бесплатного транспорта» будет охватывать большую часть эстонской территории.

Эксперимент с бесплатным общественном транспортом начался в Эстонии пять лет назад, когда власти Таллина опросили жителей на специальном референдуме, и большинство горожан проголосовало «за». Тогда в городе были введены специальные «гринкарты», подтверждающие то, что гражданин действительно проживает здесь. Карты были платными, но плата символическая – 2 евро. Что, естественно, никак не могло окупить расходы на содержание парка автобусов. Однако оказалось, что бесплатный транспорт выгоден городу.

«С тех пор, как мы ввели бесплатный транспорт, мы получили доходов в два раза больше, чем затратили», – считает представитель офиса Евросоюза в Таллине Аллан Алакюла.

Дело в том, что бесплатный транспорт оказался выгоден не только людям с малыми доходами, но и вполне обеспеченным. В результате заметно выросла посещаемость ресторанов, кафе и магазинов и снизилась интенсивность городского движения, поскольку люди начали отказываться от поездок на личном транспорте в пользу бесплатного общественного. Подсчеты показали, что, действительно, город за счет налогов и снижения нагрузки на городские службы организации движения получил заметную прибыль.

Опыт Таллина теперь будет распространен на большую часть территории страны. В этом смысле маленькая прибалтийская Эстония оказалась впереди «старших товарищей» по Евросоюзу, также рассматривающих идею бесплатного общественного транспорта. Эту возможность изучают в некоторых городах Франции и Германии, в основном, для снижения загрязнения воздуха, а в британском Уэльсе уже сейчас весь транспорт становится бесплатным по выходным.