Еще
21:55 06.06.2018
Пришлите свою новость!
21:45
Глава ФИФА: РФ на 100 процентов готова к мундиалю
21:34
ДТП на КАД, созданное лосем, попало на видео
21:25
Северная Корея начала демонтаж ключевого ракетного полигона
21:16
МИД РФ приветствует принятие СБ ООН заявления по Украине
21:07
Эстония на пути к «коммунизму»: общественный транспорт делают бесплатным
20:01
Саша Белый вернулся в клипе Безрукова
19:55
СМИ: В Казани полицейские «сшили» уголовное дело, заказав куклы-Забиваки с символикой FIFA
19:53
«Фонтанка» за 60 секунд — 6 июня
19:23
В «Автодоре» пообещали оснастить трассу М-11 спортивными площадками
19:15
ДТП у «зебры» на Ленинском: первыми помогли правоохранители, случайно оказавшиеся рядом
18:58
Союз архитекторов просит помощи в реставрации особняка Половцева после пожара
18:44
Россияне готовятся к «прямой линии»: Путину отправили более 1,5 млн вопросов
18:18
В Петербурге станет теплее, область ждут ночные заморозки
17:56
Пожилого мужчину из трактора, опрокинутого «Лексусом» на Мурманке, спасти не смогли
17:48
В Финляндии набирают популярность «мусорные забеги»
17:33
Брежнев, сбивший насмерть четверых человек, признался, что был пьян
17:28
Центробанку нужны бесплатные доносчики для борьбы с нарушениями
17:25
Ветер в Петербурге уложил «кирпич» на машину, а водителей заставил играть в змейку
16:49
Петербургского брокера обвинили в биржевой афере на 12 млн
16:41
СМИ: Губернаторы будут ждать звонка от Путина во время «прямой линии»
16:35
Беглого потрошителя банкоматов в Петербурге посадили на 4 года
16:32
Рособрнадзор подает в суд на петербургского учителя, заявившего об утечках ЕГЭ
16:03
На границе выловили нашпигованную финским сыром покрышку
15:56
Нидерланды признали Украину невиновной в крушении «Боинга» над Донбассом
15:47
Минкульт отодвинет с новогодних праздников часть кинопремьер
15:35
По делу «Зимней вишни» кемеровских чиновников проверят на коррупцию
15:34
На мундиаль в Россию прилетели первые футболисты
15:28
Чиновник, изгнанный из Смольного за медленную постройку метро, нашел работу в Нижнем Новгороде
15:25
Миллионы покойника отправили петербуржца за решетку
15:21
Петербургские депутаты просят Медведева вернуть «дорожку»
15:11
Смольный сносит гаражи на Вербной улице
15:08
«Роскосмос» произвел первый запуск ракеты при Рогозине
14:58
Владелец снесенных ресторанов на Крестовском Владимир Костин получил 4 года колонии
14:53
Пражскую и Турку перекрыли: во время испытаний лопнули трубы
14:45
В Петербурге майор арестован по подозрению в хищении 60 млн рублей Росвоенипотеки
14:39
К НАТО хочет присоединиться Катар
14:16
Воспитанник СКА Кручинин вернулся в Петербург
14:08
Депутаты Петербурга предлагают сдвинуть сроки строительства метро в Кудрово
14:05
Русофобски настроенных эстонцев не пустят в Россию
13:55
МВД оценило степень риска на матчах ЧМ-2018
13:44
Как по-новому доехать из Петербурга в Москву: 200 км по платной трассе М-11
13:34
СМИ: Российские хакеры атаковали Южную Корею перед встречей Трампа и Ким Чен Ына
13:33
«Я банкрот!» — зрители спорят, что кричит Матроскин в новой серии «Простоквашино»
13:25
На севере Петербурга прошел град с дождем
13:14
Внедрение tax free по всей России откладывается
13:12
В Петербурге объединят Городской онкодиспансер и онкоцентр в Песочном
13:07
Помощник президента Белоруссии, которого Лукашенко назвал «настоящим бандитом», арестован за взятку
12:55
Страховщики хотят серьезно осложнить жизнь автоюристам и присматриваются к пенсионерам
12:52
В Старой Руссе открывают музей «Братьев Карамазовых»
12:38
Макарову вновь отказали в сквере
12:35
Финская таможня пустит с молотка раритетную мебель Российской империи
12:29
В Красноярском крае пьяный водитель украл пять поросят
12:20
В школе Фрунзенского района задымились компьютеры во время сдачи ЕГЭ
12:14
Центробанк: Цены на бензин ждет стабилизация
11:53
Набиуллина рассказала, как разорвали «московское банковское кольцо»
11:52
Шнуров рассказал, почему разводится с Матильдой
11:50
За пять лет турпоток на границе с Финляндией упал на треть
11:44
В Донецке задержали гражданина Иордании, шпионившего на СБУ
11:42
Снятый под Петербургом фильм победил на «Кинотавре»
11:27
На строительство нового корпуса Первого меда выделят 1,7 млрд рублей
11:14
Травма младенца в детской больнице Петербурга стала уголовным делом
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
06.06.2018 21:07

Эстония на пути к «коммунизму»: общественный транспорт делают бесплатным

С 1 июля 2018 года весь общественный транспорт в Эстонии становится бесплатным для граждан этой страны, сообщает портал World Economic Forum.

Впрочем, отдельные округи страны могут самостоятельно решать, участвовать им в этой госпрограмме или нет. На данный момент 15 округов уже объявили о готовности участвовать, таким образом уже с самого начала зона «бесплатного транспорта» будет охватывать большую часть эстонской территории.

Эксперимент с бесплатным общественном транспортом начался в Эстонии пять лет назад, когда власти Таллина опросили жителей на специальном референдуме, и большинство горожан проголосовало «за». Тогда в городе были введены специальные «гринкарты», подтверждающие то, что гражданин действительно проживает здесь. Карты были платными, но плата символическая – 2 евро. Что, естественно, никак не могло окупить расходы на содержание парка автобусов. Однако оказалось, что бесплатный транспорт выгоден городу.

«С тех пор, как мы ввели бесплатный транспорт, мы получили доходов в два раза больше, чем затратили», – считает представитель офиса Евросоюза в Таллине Аллан Алакюла.

Дело в том, что бесплатный транспорт оказался выгоден не только людям с малыми доходами, но и вполне обеспеченным. В результате заметно выросла посещаемость ресторанов, кафе и магазинов и снизилась интенсивность городского движения, поскольку люди начали отказываться от поездок на личном транспорте в пользу бесплатного общественного. Подсчеты показали, что, действительно, город за счет налогов и снижения нагрузки на городские службы организации движения получил заметную прибыль.

Опыт Таллина теперь будет распространен на большую часть территории страны. В этом смысле маленькая прибалтийская Эстония оказалась впереди «старших товарищей» по Евросоюзу, также рассматривающих идею бесплатного общественного транспорта. Эту возможность изучают в некоторых городах Франции и Германии, в основном, для снижения загрязнения воздуха, а в британском Уэльсе уже сейчас весь транспорт становится бесплатным по выходным.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
06.06.2018 17:43

Новинки от Apple, представленные на WWDC 2018: обзор от специалистов КЕЙ

4 июня прошло самое ожидаемое для фанатов продукции Apple событие – презентация WWDC 2018. На ней «купертиновцы» представили свои последние разработки. Сегодня вместе со специалистами КЕЙ мы вкратце рассмотрим, чем же Apple порадовала фанатов «яблочной» продукции
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.06.2018 14:46

Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым

Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым летом 2018 года. Авиакомпания Россия увеличит количество рейсов до трёх в сутки, при этом провозная ёмкость возрастёт на 24%.
Setl City
06.06.2018 12:38

В Мурино приступят к строительству развязки с КАД

Строительство съезда с КАД в Западное Мурино планируют начать уже в июне. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленобласти.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Северная Корея начала демонтаж ключевого ракетного полигона
МИД РФ приветствует принятие СБ ООН заявления по Украине
Эстония на пути к «коммунизму»: общественный транспорт делают бесплатным
Союз архитекторов просит помощи в реставрации особняка Половцева после пожара
Россияне готовятся к «прямой линии»: Путину отправили более 1,5 млн вопросов
Рособрнадзор подает в суд на петербургского учителя, заявившего об утечках ЕГЭ
Русофобски настроенных эстонцев не пустят в Россию
СМИ: Российские хакеры атаковали Южную Корею перед встречей Трампа и Ким Чен Ына
Набиуллина рассказала, как разорвали «московское банковское кольцо»
Шнуров рассказал, почему разводится с Матильдой
Что делить Сергею и Матильде Шнуровым в Петербурге
Как не попасть в «черный список» авиакомпаний
Музей Стругацких в Пулково, интеллигентные баттлы и музыка в Крыму: на что потратят президентские гранты в Петербурге
Бензин-бензин, не расти
Джоанна Стингрей: У КГБ и ФБР одна школа
След «Наших» в операции СБУ. Как «Фонд современной дипломатии» связан с «заказчиком» убийства Бабченко
«Фонтанка»: один день из жизни
Тетя, купи вампира: Джонни Депп пошел по рукам за деньги
«Святой источник» огня
Как хоронили живого Бабченко
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В «Автодоре» пообещали оснастить трассу М-11 спортивными площадками

кадр из видео/instagram.com

На севере Петербурга прошел град с дождем

пресс-служба СЗТУ

На границе выловили нашпигованную финским сыром покрышку

Новости компаний
Магазин "Кей"
06.06.2018 17:43
Новинки от Apple, представленные на WWDC 2018: обзор от специалистов КЕЙ
4 июня прошло самое ожидаемое для фанатов продукции Apple событие – презентация WWDC 2018. На ней «купертиновцы» представили свои последние разработки. Сегодня вместе со специалистами КЕЙ мы вкратце рассмотрим, чем же Apple порадовала фанатов «яблочной» продукции
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.06.2018 14:46
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым летом 2018 года. Авиакомпания Россия увеличит количество рейсов до трёх в сутки, при этом провозная ёмкость возрастёт на 24%.
Setl City
06.06.2018 12:38
В Мурино приступят к строительству развязки с КАД
Строительство съезда с КАД в Западное Мурино планируют начать уже в июне. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленобласти.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 15:53
Ввод Крымского моста не повлияет на цены авиабилетов в Симферополь
Аэрофлот не собирается повышать цены на билеты в эконом-классе в Крым на собственные рейсы и не будет сокращает количество рейсов в аэропорт города Симферополь.
ГК «Эталон»
05.06.2018 13:54
В ЖК «Галактика.Премиум» начались продажи коммерческих помещений
Начались продажи встроенных коммерческих помещений в ЖК «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота».
Setl City
04.06.2018 16:30
Гости «Фестиваля на Кирочной» побывали в Петербурге начала XX века
Фестиваль воспоминаний о жизни петербургских и ленинградских улиц в XX веке состоялся 2 июня во дворах элитных жилых комплексов Setl City «Дом на Кирочной» и «Дом у Ратуши» в Центральном районе
фото предоставлено компанией «КОРИС ассистанс»
04.06.2018 15:32
Медицинскую безопасность ЗСД Фестиваля обеспечивала компания «КОРИС»
В субботу состоялся спортивный марафон и одновременно семейный праздник Фестиваль ЗСД - Засвети Скоростной Диаметр. Новое для нашего города мероприятие объединило тысячи участников и гостей. Партнером этого масштабного проекта выступила компания «Корис ассистанс»
shutterstock.com
04.06.2018 12:31
130 лет на троих: весь год помогаем Фонду Хабенского
В 2018 году отмечаются сразу три даты, мимо которых наша авиакомпания никак не могла пройти. 95 лет исполняется со дня рождения гражданской авиации, 25 лет назад появились «Уральские авиалинии», и десятилетний юбилей отмечает Благотворительный Фонд Константина Хабенского.
Магазин "Кей"
04.06.2018 11:06
Печать без картриджей: секреты технологии от КЕЙ
Японский бренд «Epson» первым среди крупных производителей вышел на массовый рынок с устройством, где на замену картриджам пришли встроенные контейнеры для чернил. Подробнее о технологии, уже принятой на вооружение многими производителями рассказывает КЕЙ
автор фото Ирина Павлова
02.06.2018 11:49
Ярмарка народных промыслов открылась в Ленэкспо
В Петербурге открылась первая за последние 105 лет выставка народных художественных промыслов и ремесел
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.