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06.06.2018 19:55

СМИ: В Казани полицейские «сшили» уголовное дело, заказав куклы-Забиваки с символикой FIFA

В отношении швеи из Казани Ирины Зингаровой возбудили уголовное дело о незаконном использовании товарного знака после того, как она сшила ростовые куклы в виде волка Забиваки — символа чемпионата мира по футболу – 2018.

Как пишет 6 июня издание «Идель.Реалии», сама Зингарова рассказала, что в начале года получила заказ на изготовление ростовой куклы, «похожей на Забиваку». Результат она сняла на видео и выложила «ВКонтакте». Позже через соцсеть к ней обратился некий Эльдар Гайнуллин, который попросил изготовить еще три подобные куклы. 

Зингарова говорит, что не собиралась размещать на куклах логотип FIFA, поскольку знала, что это незаконно. Однако заказчик заверил, что у него есть все разрешения, и попросил сделать кукол «максимально похожими» на символ ЧМ-2018. 

Когда куклы были готовы, за ними пришли пятеро человек, а заказчик оказался старшим оперуполномоченным, майором полиции Ильдаром Гайнутдиновым. По его словам, была произведена контрольная закупка. Швея попыталась поджечь пакет с Забиваками, однако полицейские заломили ей руки, потушили пакет и забрали его. 

Гайнутдинов во время очной ставки заявил, что Зингарова сама предложила ему изготовить куклу с логотипом FIFA.

Против швеи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК (незаконное использование чужого товарного знака). Ущерб от ее деятельности оценили в 378 тысяч рублей. Отметим, за трех кукол швея надеялась получить от заказчика всего 70 тысяч рублей. Теперь ей угрожает штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.


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