«Фонтанка» за 60 секунд — 6 июня

В Смольном разворачивается шпионский триллер. Неизвестный Фантомас настрочил донос на главу Госстройнадзора Евгения Кима и подписался очень даже известным зампредом КГА Александром Мюльбергом. Однако комбинация.

«Адамант» поставил шах и мат маленьким конкурентам — оставил их торговый центр без подъездных путей. И прикинулся Марией Антуанеттой, мол, «у них нет дорог, пусть летают на вертолете». Друзья, Антуанетта, между прочим, довыпендривалась.

Вокруг «Беговой» формируется зона отчуждения. Магазины и бары оттуда бегут — места слишком хорошие.

«Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз». Ну хоть штофики-то она оставила, а, Серега?

Рособрнадзор собрался судиться с петербургским учителем Дмитрием Гущиным, который рассказал об утечке заданий ЕГЭ по математике и химии. Правильно — в следующий раз пусть молчит.

Из Петербурга в Москву теперь можно доехать быстрее. Через речки Тьмака и Межурка вообще рукой подать.

Россияне поняли, что бензин дорожает из-за экономической политики РФ и жадности нефтяных компаний. ВЦИОМ говорит. Довыпендривалась Антуанетта, ох, довыпендривалась...

Сборная России продолжает корчить из себя сборную России. И это — хорошо! (Нет, ну а что нам еще остается, плакать, что ли?)

Традиционная рубрика «Да, доктор, такое хреновое лето». Дождь, град, все, как мы любим.

На финской границе у нашего соотечественника отобрали автомобильное колесо, нашпигованное первостатейным сыром. Колеса есть? А если найду?