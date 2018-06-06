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06.06.2018 19:15

ДТП у «зебры» на Ленинском: первыми помогли правоохранители, случайно оказавшиеся рядом

Серьёзная авария произошла вечером 6 июня на Ленинском проспекте у перекрёстка с улицей Котина. Очевидцы сообщают о пострадавших.

«Дэу Нексия» на скорости влетела в столб у пешеходного перехода, не доезжая нескольких метров до зоны остановки общественного транспорта. «Следов торможения почти нет, – рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Человек на земле в крови. Второй вроде водитель, обоих перебинтовали. В 17:18 приехала реанимация».

«Спасибо бойцам Росгвардии. Пришли на помощь», – пишет Евгений. «Росгвардейцы в момент аварии шли около 92-го дома, сразу прибежали», – добавляет Валерия.

ДТП у «зебры» на Ленинском: первыми помогли правоохранители, случайно оказавшиеся рядом

Аварии в этом месте не редкость, отмечают участники группы. «В эту сторону впервые вижу, чтоб влетели. Обычно светофор валят, который с противоположного угла перекрёстка. Летят с Жукова к заливу, а другие думают, что успеют свернуть на Котина», – рассуждает Юрий. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним одну из серьёзных аварий, случившихся на этом перекрёстке. В ноябре 2015 года легковой автомобиль протаранил остановку и сбил стоявших там людей. А в мае 2017 года неподалёку, на Ленинском, 115, женщина – водитель «Мерседеса» врезалась в пять автомобилей, один человек погиб и двое пострадали.

 


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