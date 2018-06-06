Союз архитекторов просит помощи в реставрации особняка Половцева после пожара

Пожар в Доме архитектора оказался более разрушительным, чем ранее сообщали в Смольном. Чтобы вернуть историческому памятнику презентабельный вид, начат сбор средств. Письмо с соответствующей просьбой 6 июня получили члены Петербургского союза архитекторов.

В письме сообщается, что серьёзно пострадал интерьер Ореховой столовой, пространство между Дубовым и Бронзовым залами. В Дубовом зале разбиты окна, повреждены исторические двери. В тамбуре вырвана оконная рама, сгорел паркет, ткань на стенах, огонь не пощадил мебель и деревянный потолок. В Бронзовом зале от пожара пострадали двери, бронза и паркет из ценных пород дерева.

«Независимо от того, что определит официальное расследование, Санкт-Петербургскому союзу архитекторов необходима финансовая помощь, для скорейшего восстановления интерьеров помещений на 2-м этаже – Бронзового и Дубового залов», — говорится в документе.

Ранее в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга рассказали о более скромном ущербе. Ведомство сообщало об уничтожении уникальных панно XIX века в столовой, однако заявило об уцелевших Бронзовом и Дубовом залах.

Напомним, возгорание в историческом особняке на Большой Морской улице, 52, произошло рано утром 23 мая. Горело на площади 30 квадратных метров.