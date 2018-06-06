Еще
21:56 06.06.2018
Пришлите свою новость!
21:56
Сенцов попросил находящихся на свободе не голодать в его поддержку
21:45
Глава ФИФА: РФ на 100 процентов готова к мундиалю
21:34
ДТП на КАД, созданное лосем, попало на видео
21:25
Северная Корея начала демонтаж ключевого ракетного полигона
21:16
МИД РФ приветствует принятие СБ ООН заявления по Украине
21:07
Эстония на пути к «коммунизму»: общественный транспорт делают бесплатным
20:01
Саша Белый вернулся в клипе Безрукова
19:55
СМИ: В Казани полицейские «сшили» уголовное дело, заказав куклы-Забиваки с символикой FIFA
19:53
«Фонтанка» за 60 секунд — 6 июня
19:23
В «Автодоре» пообещали оснастить трассу М-11 спортивными площадками
19:15
ДТП у «зебры» на Ленинском: первыми помогли правоохранители, случайно оказавшиеся рядом
18:58
Союз архитекторов просит помощи в реставрации особняка Половцева после пожара
18:44
Россияне готовятся к «прямой линии»: Путину отправили более 1,5 млн вопросов
18:18
В Петербурге станет теплее, область ждут ночные заморозки
17:56
Пожилого мужчину из трактора, опрокинутого «Лексусом» на Мурманке, спасти не смогли
17:48
В Финляндии набирают популярность «мусорные забеги»
17:33
Брежнев, сбивший насмерть четверых человек, признался, что был пьян
17:28
Центробанку нужны бесплатные доносчики для борьбы с нарушениями
17:25
Ветер в Петербурге уложил «кирпич» на машину, а водителей заставил играть в змейку
16:49
Петербургского брокера обвинили в биржевой афере на 12 млн
16:41
СМИ: Губернаторы будут ждать звонка от Путина во время «прямой линии»
16:35
Беглого потрошителя банкоматов в Петербурге посадили на 4 года
16:32
Рособрнадзор подает в суд на петербургского учителя, заявившего об утечках ЕГЭ
16:03
На границе выловили нашпигованную финским сыром покрышку
15:56
Нидерланды признали Украину невиновной в крушении «Боинга» над Донбассом
15:47
Минкульт отодвинет с новогодних праздников часть кинопремьер
15:35
По делу «Зимней вишни» кемеровских чиновников проверят на коррупцию
15:34
На мундиаль в Россию прилетели первые футболисты
15:28
Чиновник, изгнанный из Смольного за медленную постройку метро, нашел работу в Нижнем Новгороде
15:25
Миллионы покойника отправили петербуржца за решетку
15:21
Петербургские депутаты просят Медведева вернуть «дорожку»
15:11
Смольный сносит гаражи на Вербной улице
15:08
«Роскосмос» произвел первый запуск ракеты при Рогозине
14:58
Владелец снесенных ресторанов на Крестовском Владимир Костин получил 4 года колонии
14:53
Пражскую и Турку перекрыли: во время испытаний лопнули трубы
14:45
В Петербурге майор арестован по подозрению в хищении 60 млн рублей Росвоенипотеки
14:39
К НАТО хочет присоединиться Катар
14:16
Воспитанник СКА Кручинин вернулся в Петербург
14:08
Депутаты Петербурга предлагают сдвинуть сроки строительства метро в Кудрово
14:05
Русофобски настроенных эстонцев не пустят в Россию
13:55
МВД оценило степень риска на матчах ЧМ-2018
13:44
Как по-новому доехать из Петербурга в Москву: 200 км по платной трассе М-11
13:34
СМИ: Российские хакеры атаковали Южную Корею перед встречей Трампа и Ким Чен Ына
13:33
«Я банкрот!» — зрители спорят, что кричит Матроскин в новой серии «Простоквашино»
13:25
На севере Петербурга прошел град с дождем
13:14
Внедрение tax free по всей России откладывается
13:12
В Петербурге объединят Городской онкодиспансер и онкоцентр в Песочном
13:07
Помощник президента Белоруссии, которого Лукашенко назвал «настоящим бандитом», арестован за взятку
12:55
Страховщики хотят серьезно осложнить жизнь автоюристам и присматриваются к пенсионерам
12:52
В Старой Руссе открывают музей «Братьев Карамазовых»
12:38
Макарову вновь отказали в сквере
12:35
Финская таможня пустит с молотка раритетную мебель Российской империи
12:29
В Красноярском крае пьяный водитель украл пять поросят
12:20
В школе Фрунзенского района задымились компьютеры во время сдачи ЕГЭ
12:14
Центробанк: Цены на бензин ждет стабилизация
11:53
Набиуллина рассказала, как разорвали «московское банковское кольцо»
11:52
Шнуров рассказал, почему разводится с Матильдой
11:50
За пять лет турпоток на границе с Финляндией упал на треть
11:44
В Донецке задержали гражданина Иордании, шпионившего на СБУ
11:42
Снятый под Петербургом фильм победил на «Кинотавре»
11:27
На строительство нового корпуса Первого меда выделят 1,7 млрд рублей
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство
Версия для печати
06.06.2018 18:58

Союз архитекторов просит помощи в реставрации особняка Половцева после пожара

Пожар в Доме архитектора оказался более разрушительным, чем ранее сообщали в Смольном. Чтобы вернуть историческому памятнику презентабельный вид, начат сбор средств. Письмо с соответствующей просьбой 6 июня получили члены Петербургского союза архитекторов.

В письме сообщается, что серьёзно пострадал интерьер Ореховой столовой, пространство между Дубовым и Бронзовым залами. В Дубовом зале разбиты окна, повреждены исторические двери. В тамбуре вырвана оконная рама, сгорел паркет, ткань на стенах, огонь не пощадил мебель и деревянный потолок. В Бронзовом зале от пожара пострадали двери, бронза и паркет из ценных пород дерева.

«Независимо от того, что определит официальное расследование, Санкт-Петербургскому союзу архитекторов необходима финансовая помощь, для скорейшего восстановления интерьеров помещений на 2-м этаже – Бронзового и Дубового залов»,  — говорится в документе.

Ранее в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга рассказали о более скромном ущербе. Ведомство сообщало об уничтожении уникальных панно XIX века в столовой, однако заявило об уцелевших Бронзовом и Дубовом залах.

Напомним, возгорание в историческом особняке на Большой Морской улице, 52, произошло рано утром 23 мая. Горело на площади 30 квадратных метров.

Справка:

Дом архитектора — памятник первой половины XIX века, также называется особняком Половцева. Здание известно более или менее скромными фасадами, но очень ценными и роскошными интерьерами. Среди помещений особенно красивы Золотой зал, облицованный различными сортами мрамора, Библиотека (Дубовый зал), выполненная в стиле Людовика XV, парадная лестница, гостиная, Белый зал и Бронзовый зал.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
06.06.2018 12:38

В Мурино приступят к строительству развязки с КАД

Строительство съезда с КАД в Западное Мурино планируют начать уже в июне. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленобласти.
ГК «Эталон»
06.06.2018 12:08

ЖК «Галактика.Премиум» получил аккредитацию еще одного банка

АО «Газпромбанк» аккредитовал новый жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота».
ГК "КВС"
05.06.2018 18:02

Видовые квартиры в ЖК «Жили-Были»

Сейчас видовые квартиры в черте города большая редкость. Но у наших клиентов есть уникальная возможность приобрести квартиру в ЖК «Жили-Были» с прекрасным видом из окон на Шуваловский парк
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Союз архитекторов просит помощи в реставрации особняка Половцева после пожара
Депутаты Петербурга предлагают сдвинуть сроки строительства метро в Кудрово
Рядом со строящейся новой сценой МДТ начнут возводить семиэтажный дом
Госэкспертиза посчитала проект реконструкции полигона «Северная Самарка» небезопасным
Госстройнадзор нашел нарушения при строительстве обрушившегося детсада на Южном шоссе
Госстройнадзор: Застройщики лишатся разрешений, выписанных «впрок»
«РосСтройИнвест» построит жилой комплекс в Каменке
Смольный не смог вернуть в бюджет землю у метро «Приморская»
Верховный суд признал законным проект планировки «Планетограда»
Застройщик отрицает проблемы в домах-памятниках у Литейного моста
Что нового в застройке Петербурга
Под отмену долевого строительства подостлали соломки
Сергей Степанов: потенциал апартаментов еще не до конца раскрыт
А из нашего окна пышная сирень видна
Как удобнее всего добираться до Пушкина?
Кто есть кто на строительном рынке: что общего у застройщиков и чем они отличаются
Десять ярких событий начала лета в Пушкине
Урбанизм в новых кварталах комфорт-класса
Как найти тихое и комфортное жилье в городской черте
Как на первых этапах строительства разобраться, каким будет вид из окна
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В «Автодоре» пообещали оснастить трассу М-11 спортивными площадками

кадр из видео/instagram.com

На севере Петербурга прошел град с дождем

пресс-служба СЗТУ

На границе выловили нашпигованную финским сыром покрышку

Новости компаний
Setl City
06.06.2018 12:38
В Мурино приступят к строительству развязки с КАД
Строительство съезда с КАД в Западное Мурино планируют начать уже в июне. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленобласти.
ГК «Эталон»
06.06.2018 12:08
ЖК «Галактика.Премиум» получил аккредитацию еще одного банка
АО «Газпромбанк» аккредитовал новый жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота».
ГК "КВС"
05.06.2018 18:02
Видовые квартиры в ЖК «Жили-Были»
Сейчас видовые квартиры в черте города большая редкость. Но у наших клиентов есть уникальная возможность приобрести квартиру в ЖК «Жили-Были» с прекрасным видом из окон на Шуваловский парк
Setl City
05.06.2018 17:43
IT-специалисты Setl Group прочитают лекции архитекторам и дизайнерам
Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр, подведомственный администрации губернатора, подготовил программу повышения квалификации «Технологии информационного моделирования в проектировании и строительстве».
Setl City
05.06.2018 16:41
«Петербургская Недвижимость» открыла представительство в ЖК «Притяжение»
«Петербургская Недвижимость» приглашает в официальное представительство на территории жилого комплекса бизнес-класса «Притяжение», который возводится на участке от Выборгской наб. до Большого Сампсониевского пр.
ГК «Эталон»
05.06.2018 13:54
В ЖК «Галактика.Премиум» начались продажи коммерческих помещений
Начались продажи встроенных коммерческих помещений в ЖК «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота».
«Главстрой-СПб»
05.06.2018 13:32
«Главстрой-СПб» запустил акцию на готовые квартиры в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» сообщает о старте акции «Не пропусти скидку», действующей при покупке квартиры в сданных домах в жилом комплексе «Юнтолово» в Приморском районе. По условиям специального предложения, выгода для покупателей может составить более 1 000 000 рублей.
АО «Строительный трест»
05.06.2018 10:39
ЖК «Сосновка» аккредитован еще одним банком
Жилой комплекс бизнес-класса «Сосновка», строительство которого продолжается на проспекте Тореза, 77, получил аккредитацию по ипотечным программам Газпромбанка.
Setl City
04.06.2018 17:42
Победа в первом общегородском забеге по ЗСД досталась Холдингу Setl Group
Победительницей уникального массового забега по ЗСД, состоявшегося 2 июня, стала сотрудница Setl Group Вероника Алексахина. Забег прошел в рамках первого городского фестиваля «ЗСД – Засвети cкоростной диаметр». 987 бегунов пробежали 10 км по центральному, закрытому для машин, участку магистрали.
ПАО «Группа ЛСР»
04.06.2018 16:48
Старт продаж квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»
«Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в доме №15 в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Предложение в проекте увеличилось на 161 квартиру площадью от 33 до 110 кв. м, от одной до четырех комнат. Стоимость квадратного метра начинается от 82 тыс. рублей.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.