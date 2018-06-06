Россияне готовятся к «прямой линии»: Путину отправили более 1,5 млн вопросов

Россияне задали Владимиру Путину более 1,5 млн вопросов перед «прямой линией» с президентом, которая состоится 7 июня.

Как сообщает Russia Today со ссылкой на «Интерфакс», к 18:00 6 июня главе государства поступили 1 532 674 вопроса. Напомним, общение с президентом начнется в 12:00 завтра, 7 июня. Это будет 16-я «прямая линия» с Путиным. В среднем в прошлые годы россияне отправляли главе государства около 2 млн вопросов. Рекорд был поставлен в 2015 году — тогда на «прямую линию» ушли более 3,2 млн вопросов.

Отметим, ранее появилась информация, что губернаторам и министрам придется следить за передачей в прямом эфире со своих рабочих мест — Путин собирается оперативно связываться с ними «по актуальным вопросам, которые поступают от граждан».