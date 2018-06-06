Россияне готовятся к «прямой линии»: Путину отправили более 1,5 млн вопросов
Россияне задали Владимиру Путину более 1,5 млн вопросов перед «прямой линией» с президентом, которая состоится 7 июня.
Как сообщает Russia Today со ссылкой на «Интерфакс», к 18:00 6 июня главе государства поступили 1 532 674 вопроса. Напомним, общение с президентом начнется в 12:00 завтра, 7 июня. Это будет 16-я «прямая линия» с Путиным. В среднем в прошлые годы россияне отправляли главе государства около 2 млн вопросов. Рекорд был поставлен в 2015 году — тогда на «прямую линию» ушли более 3,2 млн вопросов.
Отметим, ранее появилась информация, что губернаторам и министрам придется следить за передачей в прямом эфире со своих рабочих мест — Путин собирается оперативно связываться с ними «по актуальным вопросам, которые поступают от граждан».
Справка:
Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая в этом году начнется 7 июня в 12.00, будет транслироваться в прямом эфире четырех телеканалов (Первый, «Россия 1», «Россия 24», ОТР) и трех радиостанций («Маяк», «Вести FM» и «Радио России»). Задать вопросы президенту можно по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт moskva-putinu.ru или социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва–Путину» и «ОК Live». Вопросы принимают начиная с 8 утра 27 мая до окончания программы 7 июня.