Новый BMW X5: «ноздри» достигли нескромных размеров

Компания Bayerische Motoren Werke сегодня, 6 июня, представила миру на своем официальном сайте фотографии и описание нового BMW X5. Это четвертое поколение флагманского SUV, или, как баварцы сами предпочитают называть этот тип автомобилей, SAV (Sport Activity Vehicle).

Новый «Икс пять» стал больше по всем измерениям: в длину на 36 мм, в ширину на 66 мм и в высоту на 19 мм, колесная база увеличилась на 42 мм. Внешне изменения в дизайне особенно заметны спереди, где знаменитые бээмвэшные «ноздри» достигают уже совсем нескромных размеров. Но в остальном перед нами абсолютно узнаваемый, давно ставший культовым, «вседорожник».

Это не революция, а скорее эволюция. Изменения в основном спрятаны «под капотом». Так, впервые для модели серии BMW X автомобиль будет иметь пневмоподвеску передней и задней оси и специальное внедорожное оснащение, позволяющее не ударить в грязь лицом даже там, где дорог нет. Не секрет, что раньше на «Икс пять» на настоящее бездорожье лучше было не соваться.

Ассортимент электроники, помогающей водителю, расширился и теперь включает ассистент вождения Professional и ассистент парковки Plus, в который входит ассистент движения задним ходом. В новом BMW X5 дебютирует система BMW Live Cockpit Professional (она входит в стандартную комплектацию), позволяющая еще более точно настроить «рабочую среду» внутри автомобиля под потребности конкретного водителя.

Новый BMW X5 будет доступен в версии с силовым агрегатом V8 или с одним из трех рядных шестицилиндровых двигателей. Новый двигатель V8, который будет устанавливаться на BMW X5 xDrive50i, выдает 462 л.с. и имеет максимальный крутящий момент 650 Нм. Также модель получит шестицилиндровый рядный бензиновый двигатель мощностью 340 л.с., развивающий максимальный крутящий момент 450 Нм, и два дизеля в 400 л.с. и 249 л.с. и пиковым крутящий моментом в 760 Нм и 620 Нм соответственно.

Продажи нового BMW X5 в Европе начнутся в ноябре 2018 года, скорее всего, тогда же автомобиль доберется и до России.