Новый BMW X5: «ноздри» достигли нескромных размеров

Еще
18:56 06.06.2018
Пришлите свою новость!
18:44
Россияне готовятся к «прямой линии»: Путину отправили более 1,5 млн вопросов
18:18
В Петербурге станет теплее, область ждут ночные заморозки
17:56
Пожилого мужчину из трактора, опрокинутого «Лексусом» на Мурманке, спасти не смогли
17:48
В Финляндии набирают популярность «мусорные забеги»
17:33
Брежнев, сбивший насмерть четверых человек, признался, что был пьян
17:28
Центробанку нужны бесплатные доносчики для борьбы с нарушениями
17:25
Ветер в Петербурге уложил «кирпич» на машину, а водителей заставил играть в змейку
16:49
Петербургского брокера обвинили в биржевой афере на 12 млн
16:41
СМИ: Губернаторы будут ждать звонка от Путина во время «прямой линии»
16:35
Беглого потрошителя банкоматов в Петербурге посадили на 4 года
16:32
Рособрнадзор подает в суд на петербургского учителя, заявившего об утечках ЕГЭ
16:03
На границе выловили нашпигованную финским сыром покрышку
15:56
Нидерланды признали Украину невиновной в крушении «Боинга» над Донбассом
15:47
Минкульт отодвинет с новогодних праздников часть кинопремьер
15:35
По делу «Зимней вишни» кемеровских чиновников проверят на коррупцию
15:34
На мундиаль в Россию прилетели первые футболисты
15:28
Чиновник, изгнанный из Смольного за медленную постройку метро, нашел работу в Нижнем Новгороде
15:25
Миллионы покойника отправили петербуржца за решетку
15:21
Петербургские депутаты просят Медведева вернуть «дорожку»
15:11
Смольный сносит гаражи на Вербной улице
15:08
«Роскосмос» произвел первый запуск ракеты при Рогозине
14:58
Владелец снесенных ресторанов на Крестовском Владимир Костин получил 4 года колонии
14:53
Пражскую и Турку перекрыли: во время испытаний лопнули трубы
14:45
В Петербурге майор арестован по подозрению в хищении 60 млн рублей Росвоенипотеки
14:39
К НАТО хочет присоединиться Катар
14:16
Воспитанник СКА Кручинин вернулся в Петербург
14:08
Депутаты Петербурга предлагают сдвинуть сроки строительства метро в Кудрово
14:05
Русофобски настроенных эстонцев не пустят в Россию
13:55
МВД оценило степень риска на матчах ЧМ-2018
13:44
Как по-новому доехать из Петербурга в Москву: 200 км по платной трассе М-11
13:34
СМИ: Российские хакеры атаковали Южную Корею перед встречей Трампа и Ким Чен Ына
13:33
«Я банкрот!» — зрители спорят, что кричит Матроскин в новой серии «Простоквашино»
13:25
На севере Петербурга прошел град с дождем
13:14
Внедрение tax free по всей России откладывается
13:12
В Петербурге объединят Городской онкодиспансер и онкоцентр в Песочном
13:07
Помощник президента Белоруссии, которого Лукашенко назвал «настоящим бандитом», арестован за взятку
12:55
Страховщики хотят серьезно осложнить жизнь автоюристам и присматриваются к пенсионерам
12:52
В Старой Руссе открывают музей «Братьев Карамазовых»
12:38
Макарову вновь отказали в сквере
12:35
Финская таможня пустит с молотка раритетную мебель Российской империи
12:29
В Красноярском крае пьяный водитель украл пять поросят
12:20
В школе Фрунзенского района задымились компьютеры во время сдачи ЕГЭ
12:14
Центробанк: Цены на бензин ждет стабилизация
11:53
Набиуллина рассказала, как разорвали «московское банковское кольцо»
11:52
Шнуров рассказал, почему разводится с Матильдой
11:50
За пять лет турпоток на границе с Финляндией упал на треть
11:44
В Донецке задержали гражданина Иордании, шпионившего на СБУ
11:42
Снятый под Петербургом фильм победил на «Кинотавре»
11:27
На строительство нового корпуса Первого меда выделят 1,7 млрд рублей
11:14
Травма младенца в детской больнице Петербурга стала уголовным делом
11:09
Санация трех российских банков обошлась ЦБ в 2,6 триллиона рублей
10:57
Депутаты хотят запретить подросткам скрывать болезни от родителей
10:45
Утро «перевёртышей»: на Новоприозерском шоссе раздавило «Ладу», на Приморском - погиб человек
10:43
Шойгу предложил странам СНГ вместе налаживать жизнь в Сирии
10:36
Роспотребнадзор не разрешил петербуржцам купаться в городских водоёмах
10:28
ВЦИОМ: В росте цен на бензин виноваты правительство и нефтяные компании
10:19
«Антонов» отрицает возможность производства «Руслана» в России
09:58
В Instagram могут появиться часовые видео
09:51
Украинские пограничники признали превосходство России в Азовском море
09:38
Путина в Китае считают «суперпрезидентом»
09:28
В Петербурге впервые задержали спекулянта билетами на ЧМ
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
06.06.2018 18:23

Новый BMW X5: «ноздри» достигли нескромных размеров

Компания Bayerische Motoren Werke сегодня, 6 июня, представила миру на своем официальном сайте фотографии и описание нового BMW X5. Это четвертое поколение флагманского SUV, или, как баварцы сами предпочитают называть этот тип автомобилей, SAV (Sport Activity Vehicle).

Новый «Икс пять» стал больше по всем измерениям: в длину на 36 мм, в ширину на 66 мм и в высоту на 19 мм, колесная база увеличилась на 42 мм. Внешне изменения в дизайне особенно заметны спереди, где знаменитые бээмвэшные «ноздри» достигают уже совсем нескромных размеров. Но в остальном перед нами абсолютно узнаваемый, давно ставший культовым, «вседорожник».

Новый BMW X5: «ноздри» достигли нескромных размеров

Это не революция, а скорее эволюция. Изменения в основном спрятаны «под капотом». Так, впервые для модели серии BMW X автомобиль будет иметь пневмоподвеску передней и задней оси и специальное внедорожное оснащение, позволяющее не ударить в грязь лицом даже там, где дорог нет. Не секрет, что раньше на «Икс пять» на настоящее бездорожье лучше было не соваться.

Ассортимент электроники, помогающей водителю, расширился и теперь включает ассистент вождения Professional и ассистент парковки Plus, в который входит ассистент движения задним ходом. В новом BMW X5 дебютирует система BMW Live Cockpit Professional (она входит в стандартную комплектацию), позволяющая еще более точно настроить «рабочую среду» внутри автомобиля под потребности конкретного водителя.

Новый BMW X5 будет доступен в версии с силовым агрегатом V8 или с одним из трех рядных шестицилиндровых двигателей. Новый двигатель V8, который будет устанавливаться на BMW X5 xDrive50i, выдает 462 л.с. и имеет максимальный крутящий момент 650 Нм. Также модель получит шестицилиндровый рядный бензиновый двигатель мощностью 340 л.с., развивающий максимальный крутящий момент 450 Нм, и два дизеля в 400 л.с. и 249 л.с. и пиковым крутящий моментом в 760 Нм и 620 Нм соответственно.

Продажи нового BMW X5 в Европе начнутся в ноябре 2018 года, скорее всего, тогда же автомобиль доберется и до России.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ООО «Терминал-Ресурс»
01.06.2018 18:53

В ЖК «Образцовый квартал 4» закончили возведение первого этажа

В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму
СК «Полис Групп»
31.05.2018 17:19

В ЖК «Краски лета» от «Полис Групп» будет построена школа

Компания «Полис Групп» продолжает строительство социальных объектов в своих жилых комплексах
ГК "КВС"
29.05.2018 12:23

Маршрут до ЖК «Ясно.Янино» продлен

Получено положительное заключение о продлении маршрута № 801А. В ближайшее время планируется запустить маршрут общественного транспорта от ЖК «Ясно.Янино» до станции метро «Проспект Большевиков»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Новый BMW X5: «ноздри» достигли нескромных размеров
Maserati грозит ускориться: 6 новых моделей за 5 лет
«Уволить» Илона Маска из Tesla не получилось
В России отзывают тысячи «Пежо» и «Ситроенов»
Американцы построили Porsche с водительским креслом по центру
В России начали принимать заказы на новую Audi A7. Известны рублёвые цены
Skoda представила кроссовер без крыши
Немцы вычислили, сколько на самом деле стоит Tesla Model 3
Вьетнамцы хотят завоевать европейский авторынок, потому что они… родом с Украины
Беспилотникам в Калифорнии разрешили возить пассажиров, но только бесплатно
Петербург растерялся: пробок нет
Разгонит ли бензин инфляцию
Полисы выходят в широкий коридор
В ожидании российской Tesla к 2025 году
«Скандинавия» обретёт интеллект
Пьяный ли беглый
Лёд на вашу машину. Что делать?
Geneva Motor Show: заглянуть в будущее не получилось
Водительские права с отсрочкой
Автопром сбавит скорость
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На севере Петербурга прошел град с дождем

пресс-служба СЗТУ

На границе выловили нашпигованную финским сыром покрышку

кадр из видео/YouTube

Боярский, Назаров, Светлаков и Кайков: фанаты разных клубов объединились в ролике к ЧМ-2018

Новости компаний
ООО «Терминал-Ресурс»
01.06.2018 18:53
В ЖК «Образцовый квартал 4» закончили возведение первого этажа
В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму
СК «Полис Групп»
31.05.2018 17:19
В ЖК «Краски лета» от «Полис Групп» будет построена школа
Компания «Полис Групп» продолжает строительство социальных объектов в своих жилых комплексах
ГК "КВС"
29.05.2018 12:23
Маршрут до ЖК «Ясно.Янино» продлен
Получено положительное заключение о продлении маршрута № 801А. В ближайшее время планируется запустить маршрут общественного транспорта от ЖК «Ясно.Янино» до станции метро «Проспект Большевиков»
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
Setl City
25.05.2018 17:05
Транспортный узел «Девяткино» планируют построить к 2021 году
«Первая транспортная корпорация» готова обеспечить проектирование, строительство и эксплуатацию транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Создание цифровой платформы проекта возьмет на себя ООО «Яндекс.Автобусы»
Setl City
24.05.2018 18:22
Центральную улицу возле «Семи столиц» в Кудрово отремонтировали
Подрядчик завершил ремонт участка Центральной улицы от моста через реку Оккервиль до пр. Строителей в Кудрово. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленинградской области.
фото предоставлено компанией ООО «Север Авто Нева»
09.04.2018 17:10
В новых шинных центрах «КОЛЕСО» раздают скидки
14 апреля в Петербурге откроются 2 новых шинных центра «Колесо» - на юге и на севере города. В этот день покупателей ждут скидки и подарки
пресс-служба "ГрузовичкоФ"
04.04.2018 16:18
Группа компаний «Грузовичкоф» выходит на облигационный рынок
Группа компаний «Грузовичкоф» сообщает о выходе на публичный долговой рынок с дебютным выпуском биржевых облигаций №4B02-01-00337-R-001P от 26.03.2018
фото предоставлено компанией ООО "ВМПАВТО"
23.03.2018 16:35
Самым популярным мужским именем среди автомехаников признано имя Валера
Найти хорошего мастера-автослесаря сегодня становится все сложнее. Одна из российских компаний-производителей автохимии решила эту проблему и выпустила первую мастер-смазку с именем Валера.
СК «Полис Групп»
21.03.2018 12:22
Паркинг в ЖК «Мой город» - от 260 тыс. рублей
Компания «Полис Групп» сообщает об открытии продаж паркинга в ЖК «Мой город» дом №12.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.