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07.06.2018 08:05

Введите санкции. Спасибо

Чего ожидать от шестнадцатой «Прямой линии» с Владимиром Путиным
Введите санкции. Спасибо

Шестнадцатая прямая линия Владимира Путина с народом стартует в полдень 7 июня, и граждане уже успели прислать полтора миллиона вопросов. Исходя из практики прошлых лет, вряд ли Путин успеет ответить больше, чем на 80 из них. По странной иронии комментарии во всех социальных сетях «Прямой линии» (страницы есть в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и «Твиттере») закрыты. Только на официальном сайте мероприятия можно посмотреть несколько десятков «наиболее популярных» вопросов. Но и из них уже складывается любопытная картина. Особенно, если вспомнить самые огненные фрагменты общения Путина с народом в предыдущие годы. Судя по всему, нас ждет «Кузькина мать 3.0».

Вы действительно верите?

Губернаторы регионов, особенно тех, что принято называть «отстающими», ждут «Прямой линии» с особым чувством. Политологи уже предсказали, что кого-то из региональных глав могут громко уволить прямо в эфире. Любое упоминание географических названий в вопросах — уже звоночек. Пока таковых два: Волгоград и Нижний Новгород. В обоих городах проблемы с работой. 

«Каждый студент, закончивший вуз, не может найти работы по специальности, – пишет Путину 26-летний Алан Табуев из Нижнего Новгорода. – Так было со мной, так и на сегодняшний день. Если только нет связей у человека, устраивающегося на работу. В СССР работала система распределения студентов. Окончив вуз, он был устроен на работу на тот или иной завод, предприятие и так далее. Не студент искал работу, а работодатель искал студента. Хотелось бы услышать ваше мнение: можно ли на сегодняшний день вернуть такую систему распределения?» (тут и далее в цитируемых вопросах орфография и пунктуация авторские). 

«Я молодой специалист, – пишет аноним из Волгограда. – Все говорят, что "дорогу молодым", что очень легко устроиться на работу. Но обходя вакансии по своей специальности (я – медицинский лабораторный техник), мне говорят, что нет опыта. А где взять опыт, если меня не берут на работу. Отсюда – замкнутый круг. И вообще в Волгограде серьезные проблемы с трудоустройством и зарплатой. Моя мама, работая поваром в школе, получает копейки, а на них нужно как-то жить. Хотя говорят, что средняя зарплата в нашем городе около 25 тысяч рублей. Скажите, когда в городе Волгограде начнется белая полоса?»

Вопросы «экономического» блока дважды начинаются с вводной конструкции «верите ли вы»: в одном случае уточняют, по силам ли России войти в пятерку ведущих экономик мира, в другом – что «"новое" старое правительство способно на что-то прорывное».

Судя по всему, во время «Прямой линии» мы узнаем что-то новое насчет пенсионной реформы: «Средний возраст жизни мужчин в Тульской области – 64 года. Предполагается повысить пенсионный возраст до 65 лет! Зачем нам такая пенсионная реформа?». Надо ли напрягаться по этому поводу руководству Тульской области — не очевидно. 

Зато очевидно, что люди, которые регулярно заправляют автомобили, не понимают, почему «страна у нас добывает около 40% мировой нефти», а цена на бензин – «под 50 рублей». «Это очень много, что влияет на общую инфляцию в стране, на продукты питания, услуги, товары, ЖКХ. Ведь мы можем себе позволить низкую цену!» – возмущается автор вопроса. 

Как минимум один вопрос может стать поводом для ответа-мема. «Уважаемый президент! Как Россия будет выбираться из демографической ямы?» Судя по тому, что это послание поместили в раздел «разное», рецепт от президента может оказаться любым.

Путин, накажи Латвию!

Неожиданное стилистическое сближение наблюдается в разделах «промышленность», «культура» и «международная политика и сотрудничество с зарубежными странами». Отовсюду слышен характерный лязг бронированного металла. 

«Как было приятно посмотреть 9 мая трансляцию Парада в Москве, где впервые были показаны новейшие ЗРК, боевые машины поддержки танков, многофункциональные робототехнические комплексы. Рассчитываете ли на получение прибыли от расширения экспортных контрактов? И вообще, как развитие ОПК может повлиять на гражданскую промышленность?»

«В послании к Федеральному собранию в этом году вы объявили о создании и разработке в России новейшего поколения вооружений: это лазерные комплексы, и тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат», и беспилотные подводные аппараты. Западные эксперты сразу же выразили скептицизм относительно того, насколько близко Россия к оперативному применению этих видов вооружений. Вопрос следующий: новейшее оружие уже стоит на вооружении российской армии? Или пока идет этап испытаний и ввода в эксплуатацию?»

«Как Вы считаете, должны ли мы более агрессивно отстаивать свои внешнеполитические интересы и более жестко реагировать на санкции (ассиметрично)? Или это приведет, по Вашему мнению, к ухудшению ситуации?»

«Владимир Владимирович! Примите какие-нибудь меры против Латвии, почему запрещают учиться на русском языке? Введите санкции. Спасибо».

«Когда руководство России собирается на систематической основе начать культурную экспансию по всему миру? Когда оно начнет производить «патроны» для тех, кто по собственной инициативе такую экспансию уже начал? Где высокопрофессиональные английские (о других языках я даже не упоминаю) переводы или субтитры к хотя бы советским фильмам и мультфильмам?» 

Еще пара вопросов демонстрирует широту кругозора российского обывателя: его явно интересуют не только шкурные вопросы трудоустройства или цен на бензин, но и международная повестка. «Не кажется ли Вам, что кульбиты журналиста-неудачника Аркадия Бабченко полностью дезавуируют в глазах мировой общественности дело Скрипалей?». Еще граждане волнуются, как там встреча с Трампом в этом году — запланирована ли?

Впрочем, нашлось место и экзистенциальной безысходности. «Зачем в России планируется ввод в эксплуатацию сетей 5G, когда на большей части территории страны не всегда есть 3G?» 

Народ у нас любит не только тревожиться сам, но и нервировать собеседника. «Не одиноко ли Вам на политическом Олимпе? – мягко обращается к Путину неизвестный россиянин. – А конкуренты могут появиться? Боитесь этого?»

«Пока я президент, пенсионный возраст не повысят» и другие воспоминания

Как бы то ни было, формат открытого общения с народом предполагает эмоциональные вопросы и ответы. Вот чем запомнились предыдущие пятнадцать «сеансов массовой психотерапии»:

2001 год 

Продолжительность «Прямой линии»: 2 часа 20 минут

Число заданных вопросов: 46

Всего отправлено вопросов: 400 000

Во время первой прямой линии Путину дозвонилась пенсионерка из Волгограда Антонина Ржанова. И рассказала, что она, участница войны, получает всего одну тысячу рублей пенсии. После эфира пенсия Ржановой выросла до 1700 рублей.

2002 год

Продолжительность «Прямой линии»: 2 часа 35 минут 

Число заданных вопросов: 51 

Всего отправлено вопросов: 1 422 000

11-летняя Наташа Бугаева из Биробиджана пожаловалась, что в ее городе установили к новому году искусственную елку на главной площади. На следующий день на площадь на вертолете спустили огромную живую ель.

2003 год

Продолжительность «Прямой линии»: 2 часа 50 минут

Число заданных вопросов: 69 

Всего отправлено вопросов: 1,5 млн

Путин рассказал, как воспитывает дочерей и контролирует их «сидение в Интернете». "Все хорошо в меру. Интернет – это полезная вещь, – сказал Путин. – Оттуда должна извлекаться нужная информация для образования, развития человека. А если это болтовня часовая, то толку нет". Вопрос с «болтовней» в семье президента тогда решался просто. "У нас супруга моя оптимизирует это достаточно эффективно. Она заводит определенный код, и до того, пока она этот код не использует, зайти в него (интернет) невозможно".

А еще в 2003 году Путин признался, что у него есть чувство вины — потому что многие россияне не знают слов национального гимна.

2005 год

Продолжительность «Прямой линии»: 2 часа 53 минуты 

Число заданных вопросов: 60 

Всего отправлено вопросов: 1,2 млн

"Я против увеличения сроков пенсионного возраста, и пока я президент такого решения принято не будет", – заявил Путин. А еще рассказал о гиперзвуковых ракетах — тех самых, которые то и дело теперь залетают в топ новостей «Яндекса». 

"Мы разрабатываем и будем ставить на вооружение новые стратегические комплексы, высокоточные, такие, которых в мире пока нет ни у кого и раньше нас вряд ли у кого-либо появятся. Это такие системы, которые будут работать на гиперзвуке, будут менять направление по курсу и по высоте. Практически неуязвимые системы, в том числе и для противоракетной обороны, которая разрабатывается в некоторых наших странах – партнерах", – сказал Путин. 

2006 год

Продолжительность «Прямой линии»: 2 часа 54 минуты

Число заданных вопросов: 55 

Всего отправлено вопросов: 2 334 000

В 2006 году «Прямая линия» отличалась «оговорками по Фрейду».

Первый раз Путин оговорился в реплике о том, что Россия расплатилась с внешними долгами: "И теперь мы никому не нужны… не должны". Вторая оговорка пришлась на вопрос о повышении уровня жизни россиян. "Этот разрыв между доходами богатых и бедных мы будем сохранять ...сокращать".

Но больше всего запомнились, конечно, странные вопросы, направленные Путину через интернет и блиц-ответы президента: 

Вопрос: Собирается ли Российская Федерация использовать для обороны своих рубежей огромных боевых человекоподобных роботов?

Ответ: Может быть, дойдет и до роботов. Но без участия человека это невозможно. Главное — это пограничник.

Вопрос: Как Вы относитесь к пробуждению Ктулху?

Ответ:Я вообще с подозрением отношусь ко всяким потусторонним силам. Если кто-то хочет обратиться к истинным ценностям, то пусть лучше почитает Библию, Талмуд или Коран. Будет больше пользы.

Вопрос: Помните ли вы, когда у вас был первый секс?

Ответ: Не помню. А помню точно, когда это делал в последний раз. Могу определить с точностью до минуты.

2007 год

Продолжительность «Прямой линии»: 3 часа 5 минут 

Число заданных вопросов: 67 

Всего отправлено вопросов: 2 276 931

В 2007 году в прямом эфире разыгрался диалог «Путин и женщина»:

Путин: — Я слушаю Вас, добрый день!

Женщина: — Это Вы?

Путин: — Я!

Женщина: — Это правда Вы? А раньше тоже были Вы, да?

Путин: — И раньше был я.

Женщина: — Ой, господи, спасибо Вам большое за все!

2008 год

Продолжительность «Прямой линии»: 3 часа 8 минут 

Число заданных вопросов: 80

Всего отправлено вопросов: 1 636 800 звонков и 642 000 текстовых сообщений

Девятилетняя Даша Варфоломеева из села Тугнуй Мухоршибирского района Бурятии попросила у премьер-министра РФ Владимира Путина новые платья для себя и сестры. Дашу с родственниками пригласили в Кремль, где платья — кремовое и голубое — были подарены.

Был и «мальчиковый» вопрос: «Уважаемый Владимир Владимирович, почему наших дагестанских ребят не забирают в армию? Чтобы их забрали, просят деньги. Разве теперь армия платная?» «Неожиданный поворот темы», – удивился премьер.

2009 год

Продолжительность «Прямой линии»: 4 часа 2 минуты 

Число заданных вопросов: 80

Всего отправлено вопросов: 2,27 млн

Путина спросили о вечности. «Хотели бы Вы жить, сколько пожелаете, столько долго, сколько захотите? Если Вы желаете войти в вечность как гражданин планеты Земля, перезвоните по контактному телефону.... Долгов Сергей Михайлович».

«Уважаемый Сергей Михайлович, я горд тем, что являюсь гражданином Российской Федерации. Этого достаточно вполне», – был ответ.

2010 год

Продолжительность «Прямой линии»: 4 часа 25 минут

Число заданных вопросов: 88 

Всего отправлено вопросов: 2,06 млн

Врач Иван Хренов в ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным рассказал страшное: во время поездки премьера в Иваново, где ему показали областную больницу, "была сплошная показуха". Якобы в клинику было свезено оборудование, спешно собранное из других больниц, а в в палатах лежали переодетые сотрудники учреждения. Комиссия Минздравсоцразвития после проверки признаков нарушений в Ивановской областной больнице не нашла. 

2011 год

Продолжительность «Прямой линии»: 4 часа 33 минуты

Число заданных вопросов: 96

Всего отправлено вопросов: 1,8 млн

Путину задали прямой вопрос: «Почему так все хреново в Сарапуле?»

«Не знаю, надо обязательно посмотреть. Это, по-моему, где-то недалеко от Ижевска. Мы позанимаемся Сарапулом отдельно», – ответил премьер.

2013 год

Продолжительность «Прямой линии»: 4 часа 47 минут

Число заданных вопросов: 85

Всего отправлено вопросов: 3 млн

«Когда в России все будет хорошо?» – спросили Путина. 

«Когда все будет хорошо? Люди, которые любят выпить, у нас говорят так, что всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо. Все, наверное, никогда не будет хорошо. Но мы будем к этому стремиться», – ответил президент.

А еще Путин назвал виновника роста цен на бензин — «Роснефть». Правда, тогда речь шла не о всей стране, а о Дальнем Востоке, где «Роснефть» являлась на тот момент монополистом. 

2014 год

Продолжительность «Прямой линии»: 3 часа 55 минут

Число заданных вопросов: 81 

Всего отправлено вопросов: 2,4 млн

После присоединения Крыма к России пенсионерка Фаина Ивановна заявила Путину, что обрадовалась бы и Аляске. «Фаина Ивановна, дорогая, зачем вам Аляска? – мягко увещевал Путин – У нас северная страна. 70% нашей территории относится к районам Севера и Крайнего Севера. Аляска — это разве южное полушарие? Тоже холодно. Давайте не будем горячиться».

А 6-летняя девочка Альбина спросила: «Спас бы вас Обама, если бы вы тонули?»

«Не хотел бы чтобы это со мной случилось, а вообще помимо государственных отношений есть личные и Обама мужественный человек, думаю, он сделал бы это», – сказал Путин.

2015 год

Продолжительность «Прямой линии»: 3 часа 57 минут

Число заданных вопросов: 74

Всего отправлено вопросов: 3,25 млн

В 2015 году Путин укрепил семью полковника с помощью собаки. На «Прямую линию» пришло mms-сообщение из Ростова: «Уважаемый Владимир Владимирович, у меня к Вам не вопрос, а огромная просьба. У моей подруги 25 апреля День рождения, ей исполняется 40 лет. Она очень хочет в подарок собаку, мы, ее подруги, готовы даже эту собаку оплатить, а муж – против. Он – полковник в отставке, человек железный, как все наши доблестные военные, но Верховному Главнокомандующему не сможет отказать. Пожалуйста, просто скажите ему: "Борис, ты неправ! Разреши жене собаку!" Мы уже все перепробовали. Мечты должны сбываться».

«Борис, пожалуйста, будь добр, разреши жене купить собаку! — сказал Путин. – Тем более, что это дело доброе и укрепляет семью».

Купленного после этого щенка назвали Гошей.

2016 год

Продолжительность «Прямой линии»: 3 часа 40 минут

Число заданных вопросов: 80

Всего отправлено вопросов: 2,826 млн

После успехов в Сирии студент МИФИ Никита поинтересовался, «по каким еще врагам России ударят наши ВКС».

«Нам прежде всего надо ударить по бездорожью и разгильдяйству!», – был ответ. 

А в финале прямой линии на экране высветились слова: «Долгих лет жизни вам. Баба Зина».

2017

Продолжительность «Прямой линии»: 3 часа 56 минут 

Число заданных вопросов: 68

Всего отправлено вопросов: 2,6 млн

Ученик 10 класса Данила Прилепа спросил Путина, почему борьба с коррупцией в стране ведется неэффективно. Президент уточнил, сам ли Данила подготовил вопрос или ему помогли. «Меня жизнь подготовила», – сказал юноша. Позже за свой вопрос он получил в подарок золотой iPhone 7 с портретом президента. 

Но по-настоящему знаковым стал вопрос 24-летней жительницы Апатитов Дарьи Стариковой, у которой врачи диагностировали рак, когда болезнь достигла уже четвертой стадии. Изначально Стариковой сказали, что у нее межпозвоночный остеохондроз. «Я прошу не за себя, я прошу за город, за наших жителей, за всех людей, которые здесь проживают, – сказала девушка. – Я прошу вас помочь нам, восстановить больницу».

22 мая Дарья Старикова умерла в одной из московских клиник. 

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"


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В субботу состоялся спортивный марафон и одновременно семейный праздник Фестиваль ЗСД - Засвети Скоростной Диаметр. Новое для нашего города мероприятие объединило тысячи участников и гостей. Партнером этого масштабного проекта выступила компания «Корис ассистанс»
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04.06.2018 12:31
130 лет на троих: весь год помогаем Фонду Хабенского
В 2018 году отмечаются сразу три даты, мимо которых наша авиакомпания никак не могла пройти. 95 лет исполняется со дня рождения гражданской авиации, 25 лет назад появились «Уральские авиалинии», и десятилетний юбилей отмечает Благотворительный Фонд Константина Хабенского.
Магазин "Кей"
04.06.2018 11:06
Печать без картриджей: секреты технологии от КЕЙ
Японский бренд «Epson» первым среди крупных производителей вышел на массовый рынок с устройством, где на замену картриджам пришли встроенные контейнеры для чернил. Подробнее о технологии, уже принятой на вооружение многими производителями рассказывает КЕЙ
автор фото Ирина Павлова
02.06.2018 11:49
Ярмарка народных промыслов открылась в Ленэкспо
В Петербурге открылась первая за последние 105 лет выставка народных художественных промыслов и ремесел
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