«Поддельный Мюльберг», или Атака анонимов на Госстройнадзор

Анонимка на главу Госстройнадзора Евгения Кима стала поводом для служебной проверки Смольного. Зампред КГА обратился к спецслужбам, чтобы доказать - автор доноса не он.

Служебная проверка, частное расследование и работа правоохранителей — это предварительные последствия атаки анонимов на дислоцированные в Петербурге органы власти. «Фонтанке» известно о четырех письмах, которые обвиняют нового руководителя Госстройнадзора в нечистоплотности. Как минимум два из них читали в Управделами президента. Ажиотаж вызван тем, что у анонимок есть подписи: А. А. Мюльберг (такие инициалы имеет замглавы КГА); А. Маркова (полная тезка бывшего вице-губернатора) и Л. М. Каплан (видная персона среди городских застройщиков).

Письмо за подписью Александра Александровича Мюльберга пришло на почту «Фонтанки» 31 мая. Адрес отправителя – myulberg@infox.ru. Автор обращения потребовал «провести служебную проверку и выемку документов» на предмет законности выдачи Евгению Никифоровичу Киму градостроительного плана земельного участка площадью 2485 метров. О том, что такая недвижимость у Кима есть, можно узнать из опубликованной на сайте Госстройнадзора декларации о доходах. Гражданин Мюльберг настаивал, что ради градплана чиновник якобы оказывал давление, запугивал и угрожал сотрудникам комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

На письмо с просьбой о подробностях ответа не было. «Я знаю, вы ко мне писали, не отпирайтесь, я прочел...» – обратилась «Фонтанка» к настоящему Александру Александровичу Мюльбергу — зампреду КГА. Александр Мюльберг заявил, что никаких писем не писал, и вообще на момент разговора с журналистом (31 мая) находился в отпуске. Беглый опрос завсегдатаев Смольного показал, что адрес на infox.ru чиновник в личной или служебной переписке ранее не использовал. Сам Мюльберг говорит, что не понимает, чем анониму так понравилась именно его фамилия, так как его деятельность в КГА не имеет ни малейшего отношения к выдаче градпланов.

В Госстройнадзоре отказались комментировать анонимное письмо с подписью. Но неофициально заявили, что письмо явно рассчитано на того, кто «вообще ничего не понимает», не имеет представления о структуре и иерархии гражданской службы в городе и просто клюнет на правдоподобность электронного адреса и наличие участка в декларации. «Евгений Никифорович не может оказывать давление на сотрудников КГА, просто потому, что это невозможно. Они не его подчиненные, он не может давать им указания. Ваши жалобщики надеются на то, что вы не станете копаться в законах, которые исключают какое-либо давление на сотрудника другого комитета», – уточнили в ведомстве.

Одним «поддельным Мюльбергом» дело не ограничилось. В тот же день в редакцию «Фонтанки» пришло письмо от «гр. Анны Марковой», в котором просили расследовать «халатность» при вводе в эксплуатацию Поклонногорского путепровода при отсутствии соответствующего разрешения. Судя по всему, речь идет о том, что рабочее движение уже открыто, а контракт рассчитан до июля 2018 года. Заказчиком этого объекта выступает комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Анна Маркова в 2002 – 2003 годах была вице-губернатором Петербурга, в 2003-м – кандидатом на выборах губернатора, а сейчас адвокат. На этот раз «настоящую» Маркову «Фонтанка» не беспокоила, так как отправительница не обозначила никаких своих регалий и, подобно «Мюльбергу», не ответила на просьбу пояснить свою позицию.

5 июня поступило письмо от некоей Лидии Семеновской, которая обвинила Евгения Кима в том, что он выдал холдингу «Адамант» разрешение на строительство жилого дома на Звенигородской, 9-11, без согласованного в КГА архитектурно-градостроительного облика. В комитете Лидию моментально опровергли, рассказав, что согласование было выдано «Адаманту» 26 октября 2016 года. На письмо «Фонтанки» отправитель(ница) анонимки, как водится, не ответил(а).

О четвертом обращении стало известно 6 июня. Его написали от имени бессменного главы «Союзпетростроя» Льва Каплана. Настоящий Каплан сам позвонил в редакцию и сообщил, что он «в ужасе от происходящего». По его словам, обвинения в адрес Евгения Кима якобы направлены в Управделами президента, но самый ужас в том, что к письму приложена фотография Каплана вместе со списком регалий и ученых степеней.

Сегодня зампред Александр Мюльберг ведет собственное расследование. За помощью он обратился к компетентным органам. К каким именно — говорить отказывается, так что, скорее всего, речь идет о Федеральной службе безопасности. Письмами «Фонтанке» дело не ограничилось: одно из них точно дошло до Управделами президента, а оттуда переправлено в Смольный для проверки на месте. После того, как анонимка с подписью «Мюльберга» легла на стол профильного вице-губернатора Албина, настоящему Мюльбергу пришлось давать объяснения.

«Я же не знаю, что он еще напишет. Обратился, чтобы выяснили, кто это, потому что нельзя же такое безнаказанным оставлять. Я хочу это пресечь», – заявил «Фонтанке» чиновник.

В стройнадзоре предполагает, что автором доносов может быть «обиженный новой метлой» застройщик. «Потому что Евгений Никифорович наводит порядок. Он принял ряд приказов, упорядочивающих деятельность сотрудников службы. Не всем это может понравиться», – говорят в ведомстве.

Елена Зеликова,

«Фонтанка.ру»