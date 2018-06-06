В Петербурге станет теплее, область ждут ночные заморозки

После испытания ливнем и градом петербуржцам обещают более комфортные погодные условия. В четверг, 7 июня, в городе на Неве потеплеет до + 16.

По прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, в конце дня ожидается небольшой дождь. Ночью температура воздуха опустится до +7 градусов.

А жителям Ленобласти советуют спать с закрытыми окнами. В ночь на 7 июня в некоторые районы придут заморозки до -1. Впрочем, днём столбик термометра вновь поднимется до +16.