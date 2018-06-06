Пожилого мужчину из трактора, опрокинутого «Лексусом» на Мурманке, спасти не смогли

Подробности двух аварий с «перевёртышами», произошедших сегодня, 6 июня, под Петербургом, сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах. Одна оказалась далеко не такой серьёзной, как предполагали очевидцы, а другая – смертельной.

Мужчина 1945 года рождения погиб в результате ДТП, случившегося в 14:20 на Мурманском шоссе на повороте к Путилово. Там столкнулись «Лексус» и трактор «Беларусь». 72-летнего тракториста медики госпитализировали в тяжёлом состоянии, но спасти не смогли.

По словам нашего читателя Сергея, в «Лексусе» ехали женщины, они практически не пострадали. «Много крови было», – отмечает Сергей.

«Он улетел метров на 10, я рядом стоял, – рассказывает про тракториста Дмитрий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Кровь шла пузырями изо рта, лежал без сознания, потом приехала скорая, долго стояла, реанимацию, наверно, делали. <...> Водитель «Лексуса», женщина, отделалась царапиной на руке». «Не довезли до больницы тракториста, скончался. 72 года было ему», – добавляет Сергей. «Проезжали в момент аварии, светофор не работал», – отмечает Макс.

«Трактор пересекал Мурманку, выезжал с заправки через Мурманку на другую сторону, <...> светофор не работал, «Лексус» по Мурманке в сторону Питера, 10 регион, видимо, из Карелии», – уточняет Лариса.

А вот насчёт «трупов» в утренней аварии на автодороге «Сортавала» очевидцы ошиблись: их не было. Не пострадал ни один человек.

Прицеп «КамАЗа» опрокинулся на «Ладу Гранту» около 8:20 на 10-м километре трассы, у поворота на Скотное. Грузовиком управлял 35-летний мужчина, легковушкой – 27-летний. Оба, по нашим сведениям, живы и здоровы.