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Фонтанка.fi
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06.06.2018 17:59

Президент Финляндии не приедет на ЧМ-2018, но не из-за бойкота

Президент Финляндии Саули Ниинистё не собирается посещать открывающийся через неделю Чемпионат мира по футболу, сообщает Yle.

Однако, по его словам, дело не в политике. Ниинистё заявил, что не верит в политические бойкоты спортивных мероприятий.

"Связанные со спортом бойкоты, вытекающие из политической ситуации, не создают убедительного впечатления", – заявил финский лидер. Он также отметил, что на оценку ситуации немного влияет тот факт, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон недавно встречались с Владимиром Путиным в Петербурге.

Футбольный чемпионат, считает Ниинистё, призван объединять игроков и зрителей.

Министр культуры и спорта Финляндии Сампо Терхо пока не сказал точно, поедет ли он на ЧМ-2018. Напомним, сборная Финляндии в чемпионате не участвует.


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