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06.06.2018 19:23

В «Автодоре» пообещали оснастить трассу М-11 спортивными площадками

Участок трассы М-11 из Москвы в Петербург от Мясного Бора в Новгородской области до Медного в Тверской откроется в 8.00 7 июня для всех автомобилистов.
В «Автодоре» пообещали оснастить трассу М-11 спортивными площадками
"Автодор"

Как рассказал 6 июня корреспонденту «Фонтанки» председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах, опасения водителей по поводу отсутствия АЗС на новом участке дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» напрасны: на территории Новгородской области уже работают две заправки.

«Проектом предусмотрено создание многофункциональных комплексов на территории Новгородской области с заправками, зонами отдыха и даже спортивными площадками», – уточнил Кельбах.

В «Автодоре» пообещали оснастить трассу М-11 спортивными площадками

Две пары автоматических автозаправочных станций запланированы на 240-м, 327-м, 404-м и 480-м километрах, по обеим сторонам дороги. Это не обычные заправки, а топливные модули самообслуживания НК «Лукойл». На них нет операторов, нельзя платить наличными, ассортимент неширок: только бензин Аи-95 и дизельное топливо. На своём сайте «Автодор» обещает, что «по банковской карте вы заправитесь <...> по привычным ценам для этого региона», однако, по словам автомобилистов, цены здесь на пару рублей дороже, чем на соседних заправках на трассе М-10 «Россия». Впрочем, неизвестно, какие цены будут на этих заправках завтра.

Въехать на дорогу с трассы М-10 можно через развязки на 330-ом и 545-ом километрах. Поворот на Санкт-Петербург пока закрыт – до ввода в эксплуатацию седьмого и восьмого этапа автомагистрали.

Новый участок в Тверской и Новгородской областях с 334-го по 543-й километр (в Тверской и Новгородской областях) стал продолжением действующих участков: 50-километрового в обход Торжка и 70-километрового в обход Вышнего Волочка. Таким образом обеспечен сквозной проезд по 330 километрам новой автомагистрали, с 208-го по 543-й километр. При оплате наличными или по банковской карте проезд всех 330 км будет стоить в дневное время для легковой машины 660 рублей. Дешевле всего ездить с автодоровским транспондером «T-pass» (356 рублей за участок с 208-го по 543-й километр), который в Петербурге можно купить в офисе на Московском проспекте и на заправках «Лукойл».   

Новый участок четырёхполосный, по две полосы в каждую сторону, без крутых поворотов, имеет искусственное освещение, расчётная скорость движения по нему 150 км/час, а разрешённая – 110 км/ч.

В «Автодоре» пообещали оснастить трассу М-11 спортивными площадками

6-й участок М-11 самый протяженный, его длина составляет 215 км, он обходит такие города, как Валдай, Окуловка, Бологое и соединяется с действующими участками трассы в Тверской области — обходом Вышнего Волочка и обходом Торжка. Дорогу прокладывали в сложных условиях, через леса и болота. Для этого потребовалось сооружать свайные поля большой площади и строить множество технических сооружений, включая шесть развязок в разных уровнях и новый мост длиной 740 метров через реку Волхов. Всего мостов 105 общей протяженностью 8,2 километра.

7-й (от Мясного Бора до границы с Ленобластью) и 8-й (Ленобласть – Санкт-Петербург) участки М-11 должны быть завершены к концу 2018 года.

Справка:

Ранее предполагалось сдать трассу М-11 к чемпионату мира по футболу. Однако теперь полное открытие платной магистрали Москва – Санкт-Петербург запланировано до конца 2018 года.

Новая скоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Предполагается, что в основном она пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия» с пересечением на км 58, км 149, км 208, км 258, км 334, км 543. Строительство М-11 ведется в несколько этапов, каждый из которых является самостоятельным инвестиционным проектом.

7-й участок идет от Мясного Бора до бетонки Кировск – Гатчина (543 – 646 км), здесь будет четыре полосы движения. 8-й — от 646-го км до развязки с КАД (6 полос). Стоимость работ составляет порядка 76,8 млрд рублей, около 56,7 млрд оплачивает ответственный исполнитель, госкомпания «Автодор», остальное — частные инвестиции. Концессионером-заказчиком выступает «Магистраль двух столиц» (МДС), созданная ВТБ и французской Vinci Highways.


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