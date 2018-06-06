Новинки от Apple, представленные на WWDC 2018: обзор от специалистов КЕЙ

4 июня прошло самое ожидаемое для фанатов продукции Apple событие – презентация WWDC 2018. На ней «купертиновцы» представили свои последние разработки. Сегодня вместе со специалистами КЕЙ мы вкратце рассмотрим, чем же Apple порадовала фанатов «яблочной» продукции.

WWDC 2018: краткая сводка от специалистов КЕЙ

Сразу хотелось бы отметить, что iPhone X до сих пор остается флагманом компании – никаких новых устройств на презентации представлено не было. Зато на программные новинки разработчики Apple прямо расщедрились.

iOS 12

iOS 12, как утверждают сами разработчики, станет самой производительной операционной системой в линейке Apple. Им удалось достигнуть повышения производительности в 40-60% в различных системах устройства. Кроме того, есть повод порадоваться и владельцам старых устройств, ведь обновление будет доступно на смартфонах от 5s и до X.

iOS 12 также включает массу других обновлений:

Возможность создания плагинов для Siri.

Усовершенствованная технология дополненной реальности.

Групповые звонки в FaceTime* и т.д.

Также компания Apple ввела в iOS новый тип смайликов – мимоджи. Теперь пользователи смогут создавать свои анимированных персонажей прямо как на Samsung S9.

WatchOS 5

Операционная система для смарт-часов также претерпела некоторых изменений. Были добавлены новые медальки за достижения, режимы активности йога и ходьба, соревновательный режим и возможность делиться собственными результатами с другими пользователями. В целом, каких-либо кардинальных изменений в системе нет.

tvOS

Телевизионная приставка с обновленной tvOS получила поддержку Dolby Atmos, а также целый ряд различных встроенных телевизионных каналов. По большей части, нововведения касались визуала продукта – доработаны старые заставки и введены новые.

MacOS 11.14 Mojave

Система под ноутбуки и ПК от Apple получила темную тему, которую все так ждали на iOS. Также были внедрены новые инструменты для организации рабочего стола, приложения Новости, Акции и Голосовые заметки и новая система машинного обучения, которая должна повысить эффективность работы всех устройств за счет более рационального расходования ресурсов.

*ФейсТайм