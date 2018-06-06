Брежнев, сбивший насмерть четверых человек, признался, что был пьян

Обвиняемый в аварии с четырьмя погибшими водитель «Мерседеса» Александр Брежнев признался, что сел за руль в нетрезвом состоянии. Соответствующее заявление он сделал на заседании в Невском суде Петербурга 6 июня.

Как рассказали «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Северной столицы, сегодня прошло первое слушание по делу Брежнева. В ходе процесса стало известно, что потерпевшими признали четверых родственников погибших в ДТП и друга Брежнева, получившего травмы.

На стадии следствия водитель отрицал своё пристрастие к пьяному вождению. Однако уже в суде признался, что управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Напомним, рано утром 2 декабря прошлого года на углу Искровского проспекта и улицы Подвойского выехавший на красный свет «Мерседес» Брежнева врезался в микроавтобус «Горэлектротранса». Погибли четыре человека; друг Брежнева, который находился на пассажирском сиденье, получил тяжелые травмы, но выжил.

Водитель иномарки с места преступления сбежал, его нашли через пару дней в диване у родственников. Брежнев при аресте плакал и настаивал, что ведет трезвый образ жизни и ничего, крепче витаминов, не пьет. Бегство с места аварии он объяснил потерей самоконтроля из-за пережитого шока.