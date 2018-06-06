В Финляндии набирают популярность «мусорные забеги»

В Финляндию из Швеции пришло новое хобби – «мусорные забеги», получившие название «плоггинг». Это своеобразный гибрид физкультуры и защиты окружающей среды, когда люди сочетают пробежку с уборкой территории от мусора, передаёт 6 июня Yle.

Как считает Йоханна Кохвакка, один из организаторов Дня уборки (дважды в год жители Хельсинки устраивают барахолку прямо на улицах, чтобы найти новых владельцев для своих ненужных вещей. – Прим. ред.), люди всё больше внимания уделяют вопросам экологии, и тревожные новости о пугающем количестве пластика, который попадает в Мировой океан, толкают их на такого рода активность.

В Хельсинки сторонники движения собирают таким образом пластиковую посуду, бутылки, банки и даже шприцы с берега Финского залива.

Плоггинг (от шведск. plocka upp – «подбирать» и англ. jogging – бег трусцой) зародился как организованная активность в Швеции в 2016 году и стал набирать популярность в соседних странах. Приверженцы такого экоспорта обращают внимание, что с физической точки зрения, помимо бега, это занятие включает в себя наклоны, приседания и растяжку. В Швеции даже есть сайт для организации деятельности и поощрения добровольцев.