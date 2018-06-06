Центробанку нужны бесплатные доносчики для борьбы с нарушениями

Центробанк РФ собирается внедрять институт информаторов (whistleblowers) для борьбы с финансовыми нарушениями. Об этом 6 июня пишет РБК со ссылкой на «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019 – 2021 годов», подготовленные ЦБ.

Первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов пояснил, что информаторами станут волонтеры, которые будут работать бесплатно. Отметим, институт информаторов крайне популярен в США. Правда, там они работают не бесплатно. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) имеет право выплачивать своим информаторам вознаграждение. Соответствующий закон был принят в 2010 году после финансового кризиса. Причем вознаграждение довольно серьезное — доносчики могут получить от 10 до 30% штрафа, наложенного на нарушителя. Всего с 2012 года SEC таким образом выплатила около 262 млн долларов, при этом в бюджет США вернулось более 1 млрд долларов.

Насколько успешной будет такая схема без выплат, Центробанк России проверит на своей шкуре. Правда, ЦБ все же собирается ввести определенную систему поощрений. Только не для информаторов, а для нарушителей. Банк России предлагает ввести институт сделки с регулятором, который позволит смягчать наказание или вовсе не наказывать нарушителя в обмен «на активное содействие расследованию и компенсацию причиненного вреда». В ЦБ считают, что это ускорит расследование правонарушений.