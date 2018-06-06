Ветер в Петербурге уложил «кирпич» на машину, а водителей заставил играть в змейку

В Санкт-Петербурге который день подряд дебоширит ветер – начиная с 30 мая. Сегодня, 6 июня, очевидцы сообщают о поваленных деревьях и дорожном знаке.

На Фарфоровской улице, 32, рухнуло дерево, а на улице Академика Павлова столб с дорожными знаками «кирпич» и «пешеходный переход» упал на «Фольксваген Туарег», пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Напомним, 4 июня информационный щит упал на девушку прямо на Невском проспекте, этот инцидент попал на видео.

А на проспекте Художников ветер сегодня раскидал дорожные ограждения, «водители играют в змейку», рассказали очевидцы в группе.

В первой половине дня на севере города выпал град, его показали в соцсетях.

Несмотря на осадки, на дорогах на этой неделе свободнее обычного. Утром, до 10 часов, максимальная загруженность, по данным «Яндекс.Пробок», составила 4 балла, что на 1 балл меньше, чем вчера, и на 2 балла меньше, чем обычно. Днём – также 4 балла, что на 1 балл меньше нормы. Видимо, петербуржцы потихоньку разъезжаются из города на лето.