На КАД полностью перекроют четыре съезда к Пескам и Стрельне

На КАД продолжаются работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения на развязках.

В связи с этим, как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на развязке с автодорогой Стрельна – Пески с 22 часов 6 июня до 6 часов 7 июня будут поочерёдно полностью перекрывать:

съезды с внутреннего и внешнего кольца в направлении деревни Пески Ломоносовского района Ленинградской области;

съезды с внешнего и внутреннего кольца в Санкт-Петербург в направлении посёлка Стрельна.

Предупреждения об ограничении выведут на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.