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06.06.2018 16:49

Петербургского брокера обвинили в биржевой афере на 12 млн

В Петербурге предъявлено обвинение бывшему сотруднику Балтинвестбанка. Андрею Корнилову, который являлся главным специалистом отдела фондовых операций, вменяют статью «Манипулирование рынком».

«В настоящее время следователем Корнилову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Устанавливаются иные соучастники преступления», – сообщили в Следственном комитете РФ 6 июня.

По версии следствия, в 2014 – 2015 годах экономист, имея электронный доступ по счету банка к торгам на ММВБ, произвел от имени Балтинвестбанка серию покупок, а через непродолжительное время и продажи акций крупных предприятий. В результате он и его подельники (а в СМИ ранее называли имена трех соучастников, это физлица) получили доход – более 12 млн рублей. На эту же сумму, соответственно, понес убытки банк. 

Как отмечают в СК, сотрудники экономической полиции МВД России, их коллеги из петербургского главка провели обыски в Северной столице, Ленинградской и Мурманской областях, а также выемку интересующей следствие документации в финансово-кредитных организациях.

«Банк сотрудничает со следствием. Была проведена стандартная в таких обстоятельствах выемка документов в рамках уголовного дела, в мае этого года. К бывшим коллегам Корнилова претензий нет», – заявили "Фонтанке" в "Балтинвестбанке".

Ранее в кредитном учреждении, комментируя уголовное дело Корнилова, отмечали, что оно было возбуждено после проверки Центробанка. ЦБ тогда же привлек всех четверых фигурантов к административной ответственности, а также аннулировал квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка, выданные Корнилову. 

Справка:

ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» — петербургский частный банк, сконцентрировавший свою деятельность на кредитовании и обслуживании корпоративных клиентов, депозитном обслуживании физических и юридических лиц. Кроме того, банк довольно активно проводит операции с валютой и на рынке ценных бумаг. С конца 2015 года Балтинвестбанк находится на финансовом оздоровлении, для участия в котором в качестве инвестора Агентством по страхованию вкладов был выбран АКБ «Абсолют Банк». С декабря 2015 года работу банка координирует временная администрация с участием АСВ. В апреле 2016 года банк полностью перешел под контроль Абсолют Банка.


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