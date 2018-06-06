Хорошая погода может снизить цены на финскую клубнику

За последние пять лет, по данным Статистического центра Финляндии до 2017 года, клубника подорожала почти на 30%, однако в этом году цена может даже немного опуститься, пишет Ilta-Sanomat.

В июле 2017 года килограмм финской клубники стоил в среднем 6 евро. Вероятно, этим летом урожай будет больше, потому что на севере в мае было почти так же тепло и солнечно, как на юге. Прошлым летом ягодный сезон начался на две недели позже обычного. Было холодно и дождливо. Теперь ситуация обратная. Сезон сбора клубники начинается этим летом почти на две недели раньше времени. Пик сезона придётся на день летнего солнцестояния, и вполне возможно, что предложение даже превысит спрос, поэтому цена может быть чуть ниже прошлогодней. Однако эксперты полагают, что глобальных изменений в стоимости вряд ли стоит ждать, поскольку это самая популярная ягода.

Сейчас в Финляндии около 3700 клубничных ферм. По некоторым оценкам, этим летом на них будут трудиться 12 000 сезонных работников.