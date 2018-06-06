Хорошая погода может снизить цены на финскую клубнику

Еще
18:56 06.06.2018
Пришлите свою новость!
18:44
Россияне готовятся к «прямой линии»: Путину отправили более 1,5 млн вопросов
18:18
В Петербурге станет теплее, область ждут ночные заморозки
17:56
Пожилого мужчину из трактора, опрокинутого «Лексусом» на Мурманке, спасти не смогли
17:48
В Финляндии набирают популярность «мусорные забеги»
17:33
Брежнев, сбивший насмерть четверых человек, признался, что был пьян
17:28
Центробанку нужны бесплатные доносчики для борьбы с нарушениями
17:25
Ветер в Петербурге уложил «кирпич» на машину, а водителей заставил играть в змейку
16:49
Петербургского брокера обвинили в биржевой афере на 12 млн
16:41
СМИ: Губернаторы будут ждать звонка от Путина во время «прямой линии»
16:35
Беглого потрошителя банкоматов в Петербурге посадили на 4 года
16:32
Рособрнадзор подает в суд на петербургского учителя, заявившего об утечках ЕГЭ
16:03
На границе выловили нашпигованную финским сыром покрышку
15:56
Нидерланды признали Украину невиновной в крушении «Боинга» над Донбассом
15:47
Минкульт отодвинет с новогодних праздников часть кинопремьер
15:35
По делу «Зимней вишни» кемеровских чиновников проверят на коррупцию
15:34
На мундиаль в Россию прилетели первые футболисты
15:28
Чиновник, изгнанный из Смольного за медленную постройку метро, нашел работу в Нижнем Новгороде
15:25
Миллионы покойника отправили петербуржца за решетку
15:21
Петербургские депутаты просят Медведева вернуть «дорожку»
15:11
Смольный сносит гаражи на Вербной улице
15:08
«Роскосмос» произвел первый запуск ракеты при Рогозине
14:58
Владелец снесенных ресторанов на Крестовском Владимир Костин получил 4 года колонии
14:53
Пражскую и Турку перекрыли: во время испытаний лопнули трубы
14:45
В Петербурге майор арестован по подозрению в хищении 60 млн рублей Росвоенипотеки
14:39
К НАТО хочет присоединиться Катар
14:16
Воспитанник СКА Кручинин вернулся в Петербург
14:08
Депутаты Петербурга предлагают сдвинуть сроки строительства метро в Кудрово
14:05
Русофобски настроенных эстонцев не пустят в Россию
13:55
МВД оценило степень риска на матчах ЧМ-2018
13:44
Как по-новому доехать из Петербурга в Москву: 200 км по платной трассе М-11
13:34
СМИ: Российские хакеры атаковали Южную Корею перед встречей Трампа и Ким Чен Ына
13:33
«Я банкрот!» — зрители спорят, что кричит Матроскин в новой серии «Простоквашино»
13:25
На севере Петербурга прошел град с дождем
13:14
Внедрение tax free по всей России откладывается
13:12
В Петербурге объединят Городской онкодиспансер и онкоцентр в Песочном
13:07
Помощник президента Белоруссии, которого Лукашенко назвал «настоящим бандитом», арестован за взятку
12:55
Страховщики хотят серьезно осложнить жизнь автоюристам и присматриваются к пенсионерам
12:52
В Старой Руссе открывают музей «Братьев Карамазовых»
12:38
Макарову вновь отказали в сквере
12:35
Финская таможня пустит с молотка раритетную мебель Российской империи
12:29
В Красноярском крае пьяный водитель украл пять поросят
12:20
В школе Фрунзенского района задымились компьютеры во время сдачи ЕГЭ
12:14
Центробанк: Цены на бензин ждет стабилизация
11:53
Набиуллина рассказала, как разорвали «московское банковское кольцо»
11:52
Шнуров рассказал, почему разводится с Матильдой
11:50
За пять лет турпоток на границе с Финляндией упал на треть
11:44
В Донецке задержали гражданина Иордании, шпионившего на СБУ
11:42
Снятый под Петербургом фильм победил на «Кинотавре»
11:27
На строительство нового корпуса Первого меда выделят 1,7 млрд рублей
11:14
Травма младенца в детской больнице Петербурга стала уголовным делом
11:09
Санация трех российских банков обошлась ЦБ в 2,6 триллиона рублей
10:57
Депутаты хотят запретить подросткам скрывать болезни от родителей
10:45
Утро «перевёртышей»: на Новоприозерском шоссе раздавило «Ладу», на Приморском - погиб человек
10:43
Шойгу предложил странам СНГ вместе налаживать жизнь в Сирии
10:36
Роспотребнадзор не разрешил петербуржцам купаться в городских водоёмах
10:28
ВЦИОМ: В росте цен на бензин виноваты правительство и нефтяные компании
10:19
«Антонов» отрицает возможность производства «Руслана» в России
09:58
В Instagram могут появиться часовые видео
09:51
Украинские пограничники признали превосходство России в Азовском море
09:38
Путина в Китае считают «суперпрезидентом»
09:28
В Петербурге впервые задержали спекулянта билетами на ЧМ
Предыдущие новости
Архив материалов
Фонтанка.fi
Версия для печати
06.06.2018 16:46

Хорошая погода может снизить цены на финскую клубнику

Хорошая погода может снизить цены на финскую клубнику

За последние пять лет, по данным Статистического центра Финляндии до 2017 года, клубника подорожала почти на 30%, однако в этом году цена может даже немного опуститься, пишет Ilta-Sanomat.

В июле 2017 года килограмм финской клубники стоил в среднем 6 евро. Вероятно, этим летом урожай будет больше, потому что на севере в мае было почти так же тепло и солнечно, как на юге. Прошлым летом ягодный сезон начался на две недели позже обычного. Было холодно и дождливо. Теперь ситуация обратная. Сезон сбора клубники начинается этим летом почти на две недели раньше времени. Пик сезона придётся на день летнего солнцестояния, и вполне возможно, что предложение даже превысит спрос, поэтому цена может быть чуть ниже прошлогодней. Однако эксперты полагают, что глобальных изменений в стоимости вряд ли стоит ждать, поскольку это самая популярная ягода.

Сейчас в Финляндии около 3700 клубничных ферм. По некоторым оценкам, этим летом на них будут трудиться 12 000 сезонных работников.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
06.06.2018 17:43

Новинки от Apple, представленные на WWDC 2018: обзор от специалистов КЕЙ

4 июня прошло самое ожидаемое для фанатов продукции Apple событие – презентация WWDC 2018. На ней «купертиновцы» представили свои последние разработки. Сегодня вместе со специалистами КЕЙ мы вкратце рассмотрим, чем же Apple порадовала фанатов «яблочной» продукции
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.06.2018 14:46

Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым

Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым летом 2018 года. Авиакомпания Россия увеличит количество рейсов до трёх в сутки, при этом провозная ёмкость возрастёт на 24%.
Setl City
06.06.2018 12:38

В Мурино приступят к строительству развязки с КАД

Строительство съезда с КАД в Западное Мурино планируют начать уже в июне. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленобласти.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Финляндии набирают популярность «мусорные забеги»
Хорошая погода может снизить цены на финскую клубнику
На границе выловили нашпигованную финским сыром покрышку
Финляндия опустилась на 3-е место в рейтинге цифровых технологий, Россия - 20-я
Финская таможня пустит с молотка раритетную мебель Российской империи
За пять лет турпоток на границе с Финляндией упал на треть
Хельсинкский "Атенеум" пускает бесплатно и показывает портрет президента
Финских любителей секс-туризма в Россию проверят на ВИЧ прямо на границе
Общественный транспорт в Хельсинки подорожает
В Финляндии ждут июньских заморозков и прячутся от ветра
Футбол пройдёт мимо Финляндии
Финляндия попрощалась с русским «Спутником»
Как открыть счёт в финском банке
Выходные в Финляндии, 2-3 июня: ретропаровоз, хип-хоп и авиашоу
Бесплатный Хельсинки. Десять идей для бюджетного туриста
Выходные в Финляндии 26 - 27 мая: Цветы, барахолки и экзотика
«Петербург для финнов не опаснее Нью-Йорка»
Выходные в Финляндии 19 - 20 мая: сакура, цирк и Ночь музеев
Хорошо знаешь Финляндию? Докажи и лови приз
Финский бизнес в России: под страхом санкций, но с верой в себя
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На севере Петербурга прошел град с дождем

пресс-служба СЗТУ

На границе выловили нашпигованную финским сыром покрышку

кадр из видео/YouTube

Боярский, Назаров, Светлаков и Кайков: фанаты разных клубов объединились в ролике к ЧМ-2018

Новости компаний
Магазин "Кей"
06.06.2018 17:43
Новинки от Apple, представленные на WWDC 2018: обзор от специалистов КЕЙ
4 июня прошло самое ожидаемое для фанатов продукции Apple событие – презентация WWDC 2018. На ней «купертиновцы» представили свои последние разработки. Сегодня вместе со специалистами КЕЙ мы вкратце рассмотрим, чем же Apple порадовала фанатов «яблочной» продукции
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.06.2018 14:46
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым летом 2018 года. Авиакомпания Россия увеличит количество рейсов до трёх в сутки, при этом провозная ёмкость возрастёт на 24%.
Setl City
06.06.2018 12:38
В Мурино приступят к строительству развязки с КАД
Строительство съезда с КАД в Западное Мурино планируют начать уже в июне. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленобласти.
ГК «Эталон»
06.06.2018 12:08
ЖК «Галактика.Премиум» получил аккредитацию еще одного банка
АО «Газпромбанк» аккредитовал новый жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота».
предоставлено компанией FlowersF42
06.06.2018 10:10
Компания FlowersF42 приглашает на вечер неоклассической музыки
19 июня в Союзе Композиторов состоится презентация второго альбома петербургского композитора и пианиста Дмитрия Жученко «Рояль. Отель» и одновременно – дебют Натальи Змачинской в качестве прозаика
pixabay.com
05.06.2018 18:20
«Современная защита» обанкротила 2000-го человека в России
31 мая 2018 компания «Современная защита» преодолела рубеж в 2000 клиентов – частных лиц, успешно признанных банкротами за время существования института банкротства граждан.
ГК "КВС"
05.06.2018 18:02
Видовые квартиры в ЖК «Жили-Были»
Сейчас видовые квартиры в черте города большая редкость. Но у наших клиентов есть уникальная возможность приобрести квартиру в ЖК «Жили-Были» с прекрасным видом из окон на Шуваловский парк
Setl City
05.06.2018 17:43
IT-специалисты Setl Group прочитают лекции архитекторам и дизайнерам
Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр, подведомственный администрации губернатора, подготовил программу повышения квалификации «Технологии информационного моделирования в проектировании и строительстве».
Setl City
05.06.2018 16:41
«Петербургская Недвижимость» открыла представительство в ЖК «Притяжение»
«Петербургская Недвижимость» приглашает в официальное представительство на территории жилого комплекса бизнес-класса «Притяжение», который возводится на участке от Выборгской наб. до Большого Сампсониевского пр.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 15:53
Ввод Крымского моста не повлияет на цены авиабилетов в Симферополь
Аэрофлот не собирается повышать цены на билеты в эконом-классе в Крым на собственные рейсы и не будет сокращает количество рейсов в аэропорт города Симферополь.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.