СМИ: Губернаторы будут ждать звонка от Путина во время «прямой линии»
Губернаторы и министры будут смотреть «прямую линию» Владимира Путина на своих рабочих местах. Как пишет 6 июня The Moscow Post со ссылкой на свои источники, чиновники будут ждать звонка от президента.
Издание уточняет, что Путин будет связываться с губернаторами и министрами «по актуальным вопросам, которые поступают от граждан». Президент собирается оперативно раздавать поручения чиновникам.
Напомним, ранее стало известно, что «прямая линия» пройдет в новом формате — без аудитории в студии. Президент собирается сосредоточиться на вопросах телезрителей. Также в СМИ сообщали, что администрация президента настоятельно рекомендовала губернаторам смотреть прямую линию.
Справка:
Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая в этом году начнется 7 июня в 12.00, будет транслироваться в прямом эфире четырех телеканалов (Первый, «Россия 1», «Россия 24», ОТР) и трех радиостанций («Маяк», «Вести FM» и «Радио России»). Задать вопросы президенту можно по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт moskva-putinu.ru или социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва–Путину» и «ОК Live». Вопросы принимают начиная с 8 утра 27 мая до окончания программы 7 июня.