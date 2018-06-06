СМИ: Губернаторы будут ждать звонка от Путина во время «прямой линии»

Губернаторы и министры будут смотреть «прямую линию» Владимира Путина на своих рабочих местах. Как пишет 6 июня The Moscow Post со ссылкой на свои источники, чиновники будут ждать звонка от президента.

Издание уточняет, что Путин будет связываться с губернаторами и министрами «по актуальным вопросам, которые поступают от граждан». Президент собирается оперативно раздавать поручения чиновникам.

Напомним, ранее стало известно, что «прямая линия» пройдет в новом формате — без аудитории в студии. Президент собирается сосредоточиться на вопросах телезрителей. Также в СМИ сообщали, что администрация президента настоятельно рекомендовала губернаторам смотреть прямую линию.