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06.06.2018 16:32

Рособрнадзор подает в суд на петербургского учителя, заявившего об утечках ЕГЭ

Рособрнадзор готовит иск к петербургскому учителю Дмитрию Гущину, который рассказал об утечках заданий единого государственного экзамена по математике и химии. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ведомства 6 июня.

Сейчас сотрудники Рособрнадзора оформляют документы для обращения в суд. Напомним, 1 июня петербургский учитель Дмитрий Гущин заявил, что якобы обнаружил утечку заданий единого госэкзамена по математике. Попавший к нему вариант примеров он опубликовал в соцсетях за день до проведения работы. Через три дня на его страничке появились сведения об утечке заданий по химии.

В Рособрнадзоре заявили, что оригинальность опубликованных заданий не подтверждается. Федеральное ведомство настаивает, что нигде по России нарушений при сдаче ЕГЭ не было.


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