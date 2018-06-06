Рособрнадзор подает в суд на петербургского учителя, заявившего об утечках ЕГЭ

Рособрнадзор готовит иск к петербургскому учителю Дмитрию Гущину, который рассказал об утечках заданий единого государственного экзамена по математике и химии. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ведомства 6 июня.

Сейчас сотрудники Рособрнадзора оформляют документы для обращения в суд. Напомним, 1 июня петербургский учитель Дмитрий Гущин заявил, что якобы обнаружил утечку заданий единого госэкзамена по математике. Попавший к нему вариант примеров он опубликовал в соцсетях за день до проведения работы. Через три дня на его страничке появились сведения об утечке заданий по химии.

В Рособрнадзоре заявили, что оригинальность опубликованных заданий не подтверждается. Федеральное ведомство настаивает, что нигде по России нарушений при сдаче ЕГЭ не было.