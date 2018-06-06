Беглого потрошителя банкоматов в Петербурге посадили на 4 года

Опустошавшему банковские карты горожан Камо Восканяну не удалось на второй раз избежать суда. В феврале его после двухлетней «отлучки» насильно вернули в Петербург, а 6 июня приговорили к четырем годам колонии, добавив к 58 эпизодам кражи еще ровно столько же.

Как сообщает пресс-служба городских судов, в компании соучастников Восканян, используя скимминговое оборудование, опустошил 116 банкоматов Сбербанка и ВТБ 24. Общий ущерб от прогулок скиммеров по отделениям, которые начались в 2012-м, составил почти 13 миллионов рублей.

Восканян признал свою вину по статям «Кража» и «Организация преступного сообщества» и получил 4 года колонии, однако раскаиваться и сотрудничать со следствием ему не впервой, причем по этому же делу. В марте 2016 года, за несколько часов до суда, находясь под домашним арестом, Восканян не обрадовался озвученному приговору его «партнеру» по бизнесу, избавился от электронного браслета УФСИН и вместе с котом на два года пропал. Нашла его ставропольская полиция в феврале 2018-го, в Петербург Восканяна возвращали в добром здравии после продолжительного пребывания на минеральных курортах в Пятигорске. До исчезновения ему предъявляли 58 эпизодов, похититель мог рассчитывать на более лояльный приговор, однако по возвращении количество краж, к которым, по мнению суда, он был причастен, выросло ровно вдвое.

Всего по делу проходят 19 человек, оно слушается с 2016 года коллегией из трех судей, остальные подозреваемые были арестованы еще в 2013 году. Процесс продолжается, следующее заседание состоится 3 июля. Ранее организацию преступного сообщества предъявляли только фигуранту дела Илье Стерлигову.

Как отмечает пресс-служба суда, по ВТБ 24 ущерб возмещен, от Сбербанка иск не заявлялся.