На границе выловили нашпигованную финским сыром покрышку

Россиянин за рулём "Форд Фокус", закупившийся в соседней Финляндии сыром и маслом, так и не довёз до дома купленный товар, несмотря на конспирацию.

Как сообщает 6 июня пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, еще 2 июня на пункте пропуска "Брусничное" в автомобиле гражданина РФ таможенники нашли 36,5 кг молочных продуктов из Суоми.

Увидев в салоне машины сливочное масло, инспектор не поверил словам шопинг-туриста о том, что ничего незаконного он не везёт, и направил транспортное средство на рентген. Чутьё таможенника не подвело – покрышка в багажнике была до отказа набита популярным у россиян финским сыром.

"Товар изъят и направлен на ответственное хранение на склад", – заявили в ведомстве. А россиянина ждёт штраф за превышение пятикилограммового лимита на ввоз продуктов животного происхождения.

Это далеко не первый раз, когда контрабандисты прячут санкционные товары в необычные места. Так, например, таможенникам приходилось вынимать масло из ниши заднего бампера, а сыр — из подкапотного пространства и из-под ковриков, а также из-под обшивки сиденья и даже из самих корпусов сидений. В микроавтобусах тоже находились тайники.

Подробнее о нормах ввоза.