Нидерланды признали Украину невиновной в крушении «Боинга» над Донбассом
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что нельзя говорить об ответственности Украины за крушение малайзийского «Боинга» над Донбассом. Об этом 6 июня сообщает голландское издание Nos со ссылкой на письмо, написанное Блоком в ответ на запрос депутатов парламента.
Голландские парламентарии в своем обращении к главе внешнеполитического ведомства указывали, что если Украина получила данные о находящейся на ее территории ракетной установке «Бук М1», то она могла закрыть пространство над опасной территорией или увеличить высоту воздушного коридора.
Блок, в свою очередь, настаивает, что данные Международной следственной группы говорят о невиновности украинских властей в этом инциденте. Министр уверен, что дополнительные следственные действия по этому поводу не нужны. Международная комиссия не собирается изучать, следовало ли Украине закрыть свое воздушное пространство.
Справка:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Украиной. Он выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек. Международная следственная группа считает, что «Бук», из которого якобы был сбит самолет, конвой военной техники в конце июня 2014 года на территорию Украины доставил с базы 53-й бригады в районе Курска. Власти Нидерландов обвинили Россию в катастрофе. Министр транспорта Малайзии, в свою очередь, заявил, что доказательств вины российской стороны недостаточно. МИД РФ выразил несогласие с результатами расследования, назвав обвинения в адрес России голословными.