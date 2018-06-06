Еще
18:57 06.06.2018
Пришлите свою новость!
18:44
Россияне готовятся к «прямой линии»: Путину отправили более 1,5 млн вопросов
18:18
В Петербурге станет теплее, область ждут ночные заморозки
17:56
Пожилого мужчину из трактора, опрокинутого «Лексусом» на Мурманке, спасти не смогли
17:48
В Финляндии набирают популярность «мусорные забеги»
17:33
Брежнев, сбивший насмерть четверых человек, признался, что был пьян
17:28
Центробанку нужны бесплатные доносчики для борьбы с нарушениями
17:25
Ветер в Петербурге уложил «кирпич» на машину, а водителей заставил играть в змейку
16:49
Петербургского брокера обвинили в биржевой афере на 12 млн
16:41
СМИ: Губернаторы будут ждать звонка от Путина во время «прямой линии»
16:35
Беглого потрошителя банкоматов в Петербурге посадили на 4 года
16:32
Рособрнадзор подает в суд на петербургского учителя, заявившего об утечках ЕГЭ
16:03
На границе выловили нашпигованную финским сыром покрышку
15:56
Нидерланды признали Украину невиновной в крушении «Боинга» над Донбассом
15:47
Минкульт отодвинет с новогодних праздников часть кинопремьер
15:35
По делу «Зимней вишни» кемеровских чиновников проверят на коррупцию
15:34
На мундиаль в Россию прилетели первые футболисты
15:28
Чиновник, изгнанный из Смольного за медленную постройку метро, нашел работу в Нижнем Новгороде
15:25
Миллионы покойника отправили петербуржца за решетку
15:21
Петербургские депутаты просят Медведева вернуть «дорожку»
15:11
Смольный сносит гаражи на Вербной улице
15:08
«Роскосмос» произвел первый запуск ракеты при Рогозине
14:58
Владелец снесенных ресторанов на Крестовском Владимир Костин получил 4 года колонии
14:53
Пражскую и Турку перекрыли: во время испытаний лопнули трубы
14:45
В Петербурге майор арестован по подозрению в хищении 60 млн рублей Росвоенипотеки
14:39
К НАТО хочет присоединиться Катар
14:16
Воспитанник СКА Кручинин вернулся в Петербург
14:08
Депутаты Петербурга предлагают сдвинуть сроки строительства метро в Кудрово
14:05
Русофобски настроенных эстонцев не пустят в Россию
13:55
МВД оценило степень риска на матчах ЧМ-2018
13:44
Как по-новому доехать из Петербурга в Москву: 200 км по платной трассе М-11
13:34
СМИ: Российские хакеры атаковали Южную Корею перед встречей Трампа и Ким Чен Ына
13:33
«Я банкрот!» — зрители спорят, что кричит Матроскин в новой серии «Простоквашино»
13:25
На севере Петербурга прошел град с дождем
13:14
Внедрение tax free по всей России откладывается
13:12
В Петербурге объединят Городской онкодиспансер и онкоцентр в Песочном
13:07
Помощник президента Белоруссии, которого Лукашенко назвал «настоящим бандитом», арестован за взятку
12:55
Страховщики хотят серьезно осложнить жизнь автоюристам и присматриваются к пенсионерам
12:52
В Старой Руссе открывают музей «Братьев Карамазовых»
12:38
Макарову вновь отказали в сквере
12:35
Финская таможня пустит с молотка раритетную мебель Российской империи
12:29
В Красноярском крае пьяный водитель украл пять поросят
12:20
В школе Фрунзенского района задымились компьютеры во время сдачи ЕГЭ
12:14
Центробанк: Цены на бензин ждет стабилизация
11:53
Набиуллина рассказала, как разорвали «московское банковское кольцо»
11:52
Шнуров рассказал, почему разводится с Матильдой
11:50
За пять лет турпоток на границе с Финляндией упал на треть
11:44
В Донецке задержали гражданина Иордании, шпионившего на СБУ
11:42
Снятый под Петербургом фильм победил на «Кинотавре»
11:27
На строительство нового корпуса Первого меда выделят 1,7 млрд рублей
11:14
Травма младенца в детской больнице Петербурга стала уголовным делом
11:09
Санация трех российских банков обошлась ЦБ в 2,6 триллиона рублей
10:57
Депутаты хотят запретить подросткам скрывать болезни от родителей
10:45
Утро «перевёртышей»: на Новоприозерском шоссе раздавило «Ладу», на Приморском - погиб человек
10:43
Шойгу предложил странам СНГ вместе налаживать жизнь в Сирии
10:36
Роспотребнадзор не разрешил петербуржцам купаться в городских водоёмах
10:28
ВЦИОМ: В росте цен на бензин виноваты правительство и нефтяные компании
10:19
«Антонов» отрицает возможность производства «Руслана» в России
09:58
В Instagram могут появиться часовые видео
09:51
Украинские пограничники признали превосходство России в Азовском море
09:38
Путина в Китае считают «суперпрезидентом»
09:28
В Петербурге впервые задержали спекулянта билетами на ЧМ
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
06.06.2018 15:56

Нидерланды признали Украину невиновной в крушении «Боинга» над Донбассом

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что нельзя говорить об ответственности Украины за крушение малайзийского «Боинга» над Донбассом. Об этом 6 июня сообщает голландское издание Nos со ссылкой на письмо, написанное Блоком в ответ на запрос депутатов парламента.

Голландские парламентарии в своем обращении к главе внешнеполитического ведомства указывали, что если Украина получила данные о находящейся на ее территории ракетной установке «Бук М1», то она могла закрыть пространство над опасной территорией или увеличить высоту воздушного коридора. 

Блок, в свою очередь, настаивает, что данные Международной следственной группы говорят о невиновности украинских властей в этом инциденте. Министр уверен, что дополнительные следственные действия по этому поводу не нужны. Международная комиссия не собирается изучать, следовало ли Украине закрыть свое воздушное пространство.

Справка:

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Украиной. Он выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек. Международная следственная группа считает, что «Бук», из которого якобы был сбит самолет, конвой военной техники в конце июня 2014 года на территорию Украины доставил с базы 53-й бригады в районе Курска. Власти Нидерландов обвинили Россию в катастрофе. Министр транспорта Малайзии, в свою очередь, заявил, что доказательств вины российской стороны недостаточно. МИД РФ выразил несогласие с результатами расследования, назвав обвинения в адрес России голословными.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47

Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»

В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Setl City
18.05.2018 12:13

«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье»

«Петербургская Недвижимость» начала реализацию нового жилого комплекса от девелопера Setl City – «Фортеция. Жизнь на побережье», который расположится на берегу Финского залива в Кронштадте.
Компания Л1
15.05.2018 15:00

15 мая компания Л1 празднует свой день рождения

Компании Л1, одному из старейших застройщиков Петербурга, 15 мая исполняется 26 лет.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Губернаторы будут ждать звонка от Путина во время «прямой линии»
Нидерланды признали Украину невиновной в крушении «Боинга» над Донбассом
Чиновник, изгнанный из Смольного за медленную постройку метро, нашел работу в Нижнем Новгороде
Петербургские депутаты просят Медведева вернуть «дорожку»
«Роскосмос» произвел первый запуск ракеты при Рогозине
К НАТО хочет присоединиться Катар
Депутаты Петербурга предлагают сдвинуть сроки строительства метро в Кудрово
Депутаты хотят запретить подросткам скрывать болезни от родителей
Шойгу предложил странам СНГ вместе налаживать жизнь в Сирии
Путина в Китае считают «суперпрезидентом»
Музей Стругацких в Пулково, интеллигентные баттлы и музыка в Крыму: на что потратят президентские гранты в Петербурге
«Когда Путин стал президентом, возле нашего клуба асфальт положили»
Тренажеры для чиновников и депутатов
Дмитрий Медведев пересадил своих подчиненных в новом порядке
Статус владельцев кабинета в «Невской ратуше» определит пол
Всеволод Чаплин: Будущего патриарха нужно искать в Петербурге, Пскове или Киеве
«Если общество не реагирует, то Счётная палата бессмысленна»
Владимир Яковлев про Виталия Мутко: «Мне не смешно. Скорее грустно»
Майские, очередные: Мы наш, мы новый мир построим
Новое правительство. На что влияет перемена мест
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На севере Петербурга прошел град с дождем

пресс-служба СЗТУ

На границе выловили нашпигованную финским сыром покрышку

кадр из видео/YouTube

Боярский, Назаров, Светлаков и Кайков: фанаты разных клубов объединились в ролике к ЧМ-2018

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47
Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»
В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Setl City
18.05.2018 12:13
«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье»
«Петербургская Недвижимость» начала реализацию нового жилого комплекса от девелопера Setl City – «Фортеция. Жизнь на побережье», который расположится на берегу Финского залива в Кронштадте.
Компания Л1
15.05.2018 15:00
15 мая компания Л1 празднует свой день рождения
Компании Л1, одному из старейших застройщиков Петербурга, 15 мая исполняется 26 лет.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.05.2018 20:00
В офисе «Терминал-Ресурс» состоится презентация нового жилого комплекса
О скидках на старте продаж пойдет речь на презентации нового ЖК «Образцовый квартал 4», которая состоится 18 мая 2018 года для агентств недвижимости. Принять участие в презентации может любой представитель АН, отправив заявку по адресу sales@naholmah.ru до 16 мая
Автор фото Виктор Котов
07.05.2018 10:10
Блокадная музыкальная школа готовится к 100-летнему юбилею
Музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова, что на Думской улице, 21 мая отпразднует 100-летний юбилей в Большом зале филармонии.
RBI
26.04.2018 11:34
Ultra City – инвестиционно привлекательный жилой комплекс Приморского района
У недвижимости в жилом комплексе компании «Северный город» наиболее высокий потенциал доходности среди всех проектов, которые реализуются в Приморском районе Петербурга. Таковы данные рейтинга, составленного экспертами инвестиционной компании Е3 Investment.
Вера Сережина, директор управления стратегического маркетинга Группы RBI
25.04.2018 16:01
Пора покупать? Что происходит на рынке недвижимости Петербурга
Главное, на что обращают внимание эксперты сферы строительства и недвижимости, подводя итоги первого квартала 2018 г., – хороший спрос, нетипичный для начала календарного года.
pixabay.com
25.04.2018 11:13
Дачники, не передающие показания счетчиков, могут остаться без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» в очередной раз напоминает сезонно проживающим потребителям-дачникам, имеющим дачи в Новгородской области о необхо-димости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
фото предоставлено Пресс-службой Группы «Эталон»
23.04.2018 11:55
В Группе «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2018 года
23 апреля 2018 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 3000-го покупателя с начала года
фото предоставлено PR-службой Группы «Эталон»
20.04.2018 17:25
Студенты вновь посетили стройплощадку Группы «Эталон»
В апреле две группы студентов Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого побывали на строительной площадке «Дома на Обручевых», который «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Академическая».
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.