Нидерланды признали Украину невиновной в крушении «Боинга» над Донбассом

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что нельзя говорить об ответственности Украины за крушение малайзийского «Боинга» над Донбассом. Об этом 6 июня сообщает голландское издание Nos со ссылкой на письмо, написанное Блоком в ответ на запрос депутатов парламента.

Голландские парламентарии в своем обращении к главе внешнеполитического ведомства указывали, что если Украина получила данные о находящейся на ее территории ракетной установке «Бук М1», то она могла закрыть пространство над опасной территорией или увеличить высоту воздушного коридора.

Блок, в свою очередь, настаивает, что данные Международной следственной группы говорят о невиновности украинских властей в этом инциденте. Министр уверен, что дополнительные следственные действия по этому поводу не нужны. Международная комиссия не собирается изучать, следовало ли Украине закрыть свое воздушное пространство.