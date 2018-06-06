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06.06.2018 15:37

Maserati грозит ускориться: 6 новых моделей за 5 лет

Марка Maserati вышла на «тропу войны»: в ближайшие пять лет в планах итальянцев прямая конкуренция одновременно с Porsche и Tesla, пишет 6 июня издание Autocar India.

Для этого Maserati намерено вывести на рынок шесть новых моделей, начиная с давно объявленного суперкара Alfieri, за которым последует пока что неназванный SUV и еще четыре неизвестные модели электромобилей. Также известно, что Alfieri и SUV будут иметь гибридные версии, гибриды появятся и у существующего модельного ряда марки.

Как и раньше, все трансмиссии для Maserati будет поставлять «материнская» компания Ferrari. Отметим, что последняя еще недавно всячески открещивалась от планов перевода своих автомобилей на «электричество».

Спортивный суперкар Alfieri был показан публике еще в 2014 году, и тогда планировалось, что он будет бензиновый. Но 8-цилиндровый V-образный двигатель слишком плохо вписывался во все более ужесточающиеся европейские экологические нормы, и поэтому, скорее всего, «в серию» Alfieri пойдет с гибридной установкой, основанной на трехлитровой V6 от Ferrari. Этот же двигатель стоит на новинке этого года Maserati Levante. Чисто электрическая Alfieri последует потом.

Планирующийся новый SUV будет меньше Levante и, соответственно, дешевле, что позволит еще более увеличить продажи и присутствие марки на рынке. Цель — довести через пять лет общие продажи до 100 тысяч автомобилей в год. В 2017 году эта цифра была вполовину меньше…

Что касается четырех пока что безымянных электромобилей, то их цель — прямая конкуренция с Tesla. Эти машины не будут иметь ни гибридных, ни бензиновых версий и будут позиционироваться под общим слоганом Maserati Blue.


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