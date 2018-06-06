По делу «Зимней вишни» кемеровских чиновников проверят на коррупцию

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово для проверки расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом 6 июня сообщила пресс-служба ведомства.

На оперативном совещании он потребовал в кратчайшие сроки завершить следственные действия и работу экспертов в сгоревшем здании, а также проверить на коррупцию местные контролирующие органы. Глава ведомства потребовал продолжить установление всех причастных к трагедии.

На данный момент в уголовном деле фигурируют десять обвиняемых (собственники и управляющие зданием, охранник, ответственные за пожарную сигнализацию и др.), в том числе экс-глава МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзора областного МЧС по Кемерово Григорий Терентьев. Их подозревают в халатности и растрате 1,8 миллиона рублей бюджетных средств. Следствие полагает, что они с 2017 по 2018 год не проверяли, как Кемеровский кондитерский комбинат эксплуатирует ТЦ «Зимняя вишня», в то время как по документам последняя проверка должна была пройти 18 марта. 4 июня Мамонтова освободил от должности президент России Владимир Путин.

Как рассказали в СК, на совещании следователи отчитались о последних результатах предварительного следствия. «Что касается обвиняемых Мамонтова и Терентьева, которые до сих пор не признают свою вину, ссылаясь на нормативные акты МЧС России, – следствие получило результаты правовой экспертизы, опровергающие эти доводы. Заключение специалистов подтвердило позицию следствия о том, что обвиняемые допустили халатность при исполнении внутриведомственных актов, регламентирующих порядок и сроки проведения проверки требований пожарной безопасности», – говорится в сообщении.