День «перевёртышей» продолжается: на «Коле» Lexus опрокинул трактор

Шесть с половиной ДТП с автомобилями-«перевёртышами» – таков «счёт» на данный момент. Подобные аварии происходят нечасто, а столь кучное их появление – вообще исключительная редкость.

Днём 6 июня на Мурманском шоссе (трасса «Кола»), на повороте к Путилово (Кировский район Ленинградской области), «Лексус» перевернул трактор», пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Незадолго до этого на земле оказался груз самосвала, но не в результате ДТП. Этот случай мы считаем за «половину». «На Петергофском шоссе в мусоровозе загорелся мусор, который потом водитель выгрузил гореть на дорогу. Службы на месте», – рассказали в группе.

Напомним, до этого мы писали о пяти авариях в Петербурге и области, в результате которых машины опрокидывались. Одна из них оказалась смертельной.