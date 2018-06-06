Чиновник, изгнанный из Смольного за медленную постройку метро, нашел работу в Нижнем Новгороде

Бывший замглавы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга Михаил Цалко, которого вице-губернатор Игорь Албин выгнал за медленную постройку метро, возглавил департамент строительства администрации Нижнего Новгорода.

О назначении Цалко НИА «Нижний Новгород» 6 июня сообщили в городской администрации. К работе он приступил уже с 4 июня.

Михаил Цалко с 2015 года до марта 2018-го курировал в КРТИ строительство метро. Игорь Албин регулярно критиковал Цалко за медленную постройку новых станций и грозил увольнением. В марте оно все-таки состоялось, место Цалко занял бывший замдиректора «Петербургского метрополитена» Михаил Королев.

До КРТИ Цалко работал в госкорпорации «Олимпстрой» и курировал олимпийские стройки в Сочи, а затем в ЗАО «Инжтрансстрой» в должности директора по производственному планированию и мониторингу.