Миллионы покойника отправили петербуржца за решетку

У петербуржца не получилось обогатиться за счет состоятельного покойника. Перевоплощение в представителя горюющего наследника вовремя раскрыл работник банка. Вместо миллионов мошенник получил казённое содержание в исправительной колонии.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов города, 6 июня Фрунзенский районный суд признал виновным в мошенничестве Евгения Мендагулова. По версии следствия, в октябре 2017 года тот явился в отделение Сбербанка, чтобы оформить наследственные права на имущество. Себя он назвал представителем наследника, свои слова подкрепил документами. Как потом выяснилось, подложными. В соответствии с процедурой сделал запрос по 14 счетам покойного, на которых хранилось более 10 млн рублей. Визит в банк повторил через два дня.

Навязчивый клиент, интересующийся деньгами с того света, показался подозрительным работнику кредитного учреждения, экономист заметил неладное в представленных документах. Он забил тревогу. Так и не получив денег, разоблаченный злоумышленник поспешил скрыться, однако позже был все-таки найден полицией.

Суд приговорил Мендагулова к полутора годам исправительной колонии общего режима.