Петербургские депутаты просят Медведева вернуть «дорожку»

Законодательное собрание Петербурга 6 июня обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой инициировать изменения в подзаконных актах, регламентирующих наименование элементов городской планировки. Как утверждают депутаты, отсутствие ряда понятий в нормативах не даёт присвоить им новые названия.

В обращении депутаты ссылаются на перечень Министерства финансов, утверждённый 5 ноября 2015 года: «Указанный перечень является обязательным для применения при присвоении и изменении адресов объектов адресации. Вместе с тем перечень не содержит следующих характерных для нашего города элементов улично-дорожной среды и планировочной структуры: "дорожка", "дорога", "канал", "кольцо", "коса", "линия", "поле", "проток", "слобода"», – говорится в пояснительной записке к постановлению об обращении.

Как пишут депутаты, в связи с отсутствием понятий в перечне использование указанных элементов при присвоении и изменении адресов невозможно, в том числе нельзя присваивать адреса домам на линиях на Васильевском острове. Депутаты просят Медведева исправить ситуацию.