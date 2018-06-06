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06.06.2018 15:21

Петербургские депутаты просят Медведева вернуть «дорожку»

Законодательное собрание Петербурга 6 июня обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой инициировать изменения в подзаконных актах, регламентирующих наименование элементов городской планировки. Как утверждают депутаты, отсутствие ряда понятий в нормативах не даёт присвоить им новые названия. 

В обращении депутаты ссылаются на перечень Министерства финансов, утверждённый 5 ноября 2015 года: «Указанный перечень является обязательным для применения при присвоении и изменении адресов объектов адресации. Вместе с тем перечень не содержит следующих характерных для нашего города элементов улично-дорожной среды и планировочной структуры: "дорожка", "дорога", "канал", "кольцо", "коса", "линия", "поле", "проток", "слобода"», – говорится в пояснительной записке к постановлению об обращении. 

Как пишут депутаты, в связи с отсутствием понятий в перечне использование указанных элементов при присвоении и изменении адресов невозможно, в том числе нельзя присваивать адреса домам на линиях на Васильевском острове. Депутаты просят Медведева исправить ситуацию.


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