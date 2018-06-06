«Роскосмос» произвел первый запуск ракеты при Рогозине

Пилотируемый корабль «Союз МС-09» с тремя космонавтами на борту 6 июня в 14:12 по московскому времени был запущен с космодрома Байконур. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Произведенный запуск стал первым при новом главе «Роскосмоса». По информации РБК, ракета, которая должна достигнуть международной космической станции 8 июня, украшена логотипом предстоящего чемпионата мира по футболу в России. Кроме того, «Союз МС-09» был освящен за день до вылета. В состав экипажа входят Сергей Прокопьев из «Роскосмоса», Александр Герст, представляющий Европейское космическое агентство, и Серина Ауньон-Чэнселлор из американского NASA.

На торжественном запуске присутствовал Дмитрий Рогозин, который возглавил «Роскосмос» 24 мая, а также первая женщина-космонавт и депутат Государственной Думы Валентина Терешкова.

Напомним, что ранее Дмитрий Рогозин назвал одной из главных задач возглавляемой им госкорпорации снижение аварийности.