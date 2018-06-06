«Роскосмос» произвел первый запуск ракеты при Рогозине
Пилотируемый корабль «Союз МС-09» с тремя космонавтами на борту 6 июня в 14:12 по московскому времени был запущен с космодрома Байконур. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
Произведенный запуск стал первым при новом главе «Роскосмоса». По информации РБК, ракета, которая должна достигнуть международной космической станции 8 июня, украшена логотипом предстоящего чемпионата мира по футболу в России. Кроме того, «Союз МС-09» был освящен за день до вылета. В состав экипажа входят Сергей Прокопьев из «Роскосмоса», Александр Герст, представляющий Европейское космическое агентство, и Серина Ауньон-Чэнселлор из американского NASA.
На торжественном запуске присутствовал Дмитрий Рогозин, который возглавил «Роскосмос» 24 мая, а также первая женщина-космонавт и депутат Государственной Думы Валентина Терешкова.
Напомним, что ранее Дмитрий Рогозин назвал одной из главных задач возглавляемой им госкорпорации снижение аварийности.
Справка:
Напомним, в качестве вице-премьера Дмитрий Рогозин ранее курировал деятельность Роскосмоса. Именно под его руководством должен был пройти первый в истории пуск с космодрома Восточный, который пришлось перенести на следующий день из-за сбоя. За проблемы с первым стартом президент РФ Владимир Путин, который приезжал на запуск, объявил выговоры Рогозину и руководителю Роскосмоса Игорю Комарову, а в адрес главы НПО автоматики Леонида Шалимова было вынесено постановление о неполном служебном соответствии. Второй пуск попросту оказался неудачным. А в 2016 году под кураторством Рогозина запускали и грузовой корабль «Прогресс», который не смог выйти на орбиту и сгорел в плотных слоях атмосферы.
Дмитрий Рогозин — выпускник международного отделения факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и факультета Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС. С 1990-1994 годы был вице-президентом компании «РАУ-Корпорация». В 1994-1997 годах Рогозин занимал пост председателя исполкома Международного конгресса русских общин.
В 2011-2012 годах он был спецпредставителем президента по взаимодействию с НАТО в области противоракетной обороны. В 2012-2014 годах — председатель Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. С 2011 года также вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу. В 2018 году отправлен в отставку.