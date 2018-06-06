Владелец снесенных ресторанов на Крестовском Владимир Костин получил 4 года колонии

Петроградский районный суд Петербурга признал владельца ресторанов на Крестовском острове Владимира Костина виновным в принуждении к отказу от сделки. Суд назначил Костину наказание в виде лишения свободы на 4 года в ИК общего режима. Другие фигуранты дела получили от 3 до 9 лет.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, 6 июня суд установил, что Костин в 2016 году принудил ИП Андрея Масливца к отказу от договора аренды с ООО «Лидер» и ООО «Орбита», пообещав Масливцу взамен помощь в торговле на Крестовском. Тот хотел разместить киоски с мороженым в Александровском парке и Приморском парке Победы.

После этого, как постановил суд, Костин нанял за 400 тысяч рублей взрывотехника ГУ МВД России по Петербургу Ивана Кригера и еще несколько человек, которые избили Масливца. Напомним, компании «Союз», «Лидер» и «Орбита» арендовали у города большую часть участков под временную торговлю в Петербурге, их связывают с экс-владельцем холдинга «Форум» Дмитрием Михальченко.

Владимир Костин с марта 2017 года находился под стражей по этому обвинению. Его партнеры по бизнесу называли причиной обвинения конфликты с властями: Костин владел ресторанами «Спринтер» и «Барон Мюнхгаузен» на Крестовском острове, которые пошли под снос. Работа экскаваторов в одном из ресторанов закончилась пожаром, и чиновники обвиняли в поджоге владельца, а он — их. Несколько лет после этого Костин пытался оспорить законность сносов. По версии замдиректора его компании «Московские ворота» Евгения Крижановского, это и стало причиной возбуждения дела. Масливец рассказывал, что Костин участвовал в поджогах его оборудования и давил на многих мелких торговцев на Крестовском. «Если честно, я давно его простил, — рассказал «Фонтанке» Андрей Масливец после суда. — Поначалу была какая-то обида, но человек уже отсидел в СИЗО больше года, и по итогу, мне кажется, наказание не совсем гуманное, могли бы дать и условный срок, с учетом возраста и болезней».