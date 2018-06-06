Пражскую и Турку перекрыли: во время испытаний лопнули трубы

Движение по Пражской улице и по улице Турку перекрыто из-за дефектов, выявленных в процессе испытаний теплосетей на плотность и прочность. Сегодня, 6 июня, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» повторно испытывает сети в Невском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании, при объезде периметра специалисты обнаружили технологические нарушения на Пражской улице, 28 (на тепломагистрали диаметром 700 мм) и на улице Турку, 31 (на тепломагистрали диаметром 500 мм). Движение ограничено в целях обеспечения безопасности до локализации аварии. Сами испытания продолжаются.

Фотографии одного из прорывов появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На них видно, что вода залила проезжую часть. Температура теплоносителя не превышает 40 градусов, отмечают в «Теплосети».

«Движение по Пражской ул. восстановлено. Вода частично ушла. Дырень не на дороге», – сообщают очевидцы в комментариях.