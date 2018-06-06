В Петербурге майор арестован по подозрению в хищении 60 млн рублей Росвоенипотеки

Подозреваемого в хищении 60 млн рублей Росвоенипотеки майора медицинской службы арестовали на два месяца. Петербургский гарнизонный суд избрал меру пресечения в отношении военнослужащего военной академии МТО им. Хрулева Максима Монида 6 июня.

Как рассказали в пресс-службе судов Северной столицы, военнослужащему предъявлено обвинение в мошенничестве (ст.159 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции (ст. 339 УК РФ).

По версии следствия, Монид вместе с подельниками незаконно нажился на программе обеспечения сотрудников Минобороны России жильем.

Преступники занимались поиском лиц, не связанных с военной службой, с помощью подложных документов зачисляли их в армейские ряды, затем помещали в реестр участников накопительно-ипотечной системы. На фейковых военных оформлялись банковские карты, на которые приходили платежи. Затем деньги обналичивались.

Отсутствие в военных рядах реальных получателей выплат объясняли подложные справки о заболеваниях, которые якобы привели к досрочному увольнению.

За пять лет в схему вовлекли 80 человек, не связанных с военной службой, ущерб для федерального бюджета составил 60 млн рублей.

Защита попросила для Монида домашний арест. Однако суд настоял на более строгой мере пресечения. На два месяца обвиняемый отправится в СИЗО.

Ранее «Фонтанка» писала о серии обысков и задержаний подозреваемых по уголовному делу, возбужденному в отношении десяти бывших и действующих военнослужащих. Им вменяют хищение 100 миллионов рублей при незаконной реализации накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения сотрудников Минобороны РФ.

Накопительно-ипотечная система (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих создана по поручению Владимира Путина и стартовала в 2005 году. Она позволяет молодым военнослужащим приобретать постоянное жильё в начале карьеры при помощи целевого займа. При этом сотрудник Минобороны лично определяет место квартиры и её характеристики.