Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым летом 2018 года. Авиакомпания Россия увеличит количество рейсов до трёх в сутки, при этом провозная ёмкость возрастёт на 24%.

Количество собственных рейсов Аэрофлота в июне — августе останется на прежнем уровне — 10 рейсов в стуки 7 дней в неделю. Провозная ёмкость также не изменится, в продажу на этот период выставлено более 345 тысяч билетов. Авиакомпания Россия, которая входит в группу Аэрофлот, в июне — августе увеличит количество рейсов до трёх в сутки, а провозная ёмкость на данном направлении возрастёт на 24% и составит около 200 тысяч билетов. Рост связан с использованием на линии самолётов повышенной вместимости Boeing 777.

Напомним, что Аэрофлот по ряду направлений, в том числе и в Симферополь, реализует социальную программу «плоских тарифов» (касается только собственных рейсов Аэрофлота). Воспользоваться «плоскими тарифами» может любой пассажир без каких-либо ограничений. По данному тарифу можно приобрести билет в экономический класс обслуживания по фиксированной цене в течение года. Так, стоимость билета по маршруту Москва — Симферополь— Москва остаётся на уровне прошлого года и составляет от 9350 руб. или от 5610 руб. в одну сторону, включая таксы и сборы.