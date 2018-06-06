К НАТО хочет присоединиться Катар

Катар изучает возможность вступления в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Как пишет 6 июня «Лента.ру», об этом в интервью журналу «Аль-Таляиа» заявил катарский вице-премьер, государственный министр обороны эмирата Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя.

Он уточнил, что в итоге на территории Катара может появиться специализированный центр НАТО или разместиться какое-либо подразделение альянса. По словам катарского министра, страна уже является одним из основных союзников НАТО и хочет добиться полноценного членства. Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя считает, что альянс поможет Катару в борьбе с терроризмом, страна в этом случае станет «гарантом безопасности и стабильности в регионе».

Отметим, сейчас в НАТО входит 29 стран, их военные расходы составляют более 70% от общемирового объема.